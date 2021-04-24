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У берегов Бали нашли обломки пропавшей подлодки ВМС Индонезии
У берегов Бали нашли обломки пропавшей подлодки ВМС Индонезии
У берегов острова Бали обнаружили обломки подводной лодки, пропавшей несколько дней назад, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на начальника штаба... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T12:57
2021-04-24T22:34
вмс индонезии
бали (остров)
сингапур (страна)
индонезия
происшествия
в мире
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. У берегов острова Бали обнаружили обломки подводной лодки, пропавшей несколько дней назад, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на начальника штаба индонезийских ВМС Юдо Маргоно.По его словам, в зоне поисков нашли части выпрямителя торпед, баллон со смазкой, вероятно для перископа, а также молитвенные коврики.Он также отметил, что нефтяное пятно, которое ранее обнаружили там, где лодка находилась перед исчезновением, могло появиться из-за того, что нефть просочилась из трещины в топливном баке или же экипаж намеренно выпустил топливо и жидкость, чтобы облегчить вес судна. Маронго предположил, что судно затонуло на глубине 600-700 метров.Субмарина ВМС Индонезии KRI Nanggala 402 перестала выходить на связь 21 апреля во время учений. Сообщалось, что на борту находятся по меньшей мере 53 человека. Поиски вели как минимум 18 кораблей ВМС Индонезии, четыре полицейских судна и три — национальной поисково-спасательной службы. Помощь предлагали многие страны, в том числе Россия, США, Германия, Франция, Индия, Турция и Австралия.
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вмс индонезии, бали (остров), сингапур (страна), индонезия, происшествия, в мире

У берегов Бали нашли обломки пропавшей подлодки ВМС Индонезии

12:57 24.04.2021 (обновлено: 22:34 24.04.2021)
 
© REUTERS / M Risyal Hidayat/Antara FotoПодводная лодка ВМС Индонезии KRI Nanggala-402
Подводная лодка ВМС Индонезии KRI Nanggala-402 - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© REUTERS / M Risyal Hidayat/Antara Foto
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. У берегов острова Бали обнаружили обломки подводной лодки, пропавшей несколько дней назад, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на начальника штаба индонезийских ВМС Юдо Маргоно.
По его словам, в зоне поисков нашли части выпрямителя торпед, баллон со смазкой, вероятно для перископа, а также молитвенные коврики.

"Имея достоверные доказательства, предположительно полученные с подлодки KRI, мы изменили статус судна с пропавшего на затонувшее", — сказал Маргоно.

Он также отметил, что нефтяное пятно, которое ранее обнаружили там, где лодка находилась перед исчезновением, могло появиться из-за того, что нефть просочилась из трещины в топливном баке или же экипаж намеренно выпустил топливо и жидкость, чтобы облегчить вес судна.
Маронго предположил, что судно затонуло на глубине 600-700 метров.
Субмарина ВМС Индонезии KRI Nanggala 402 перестала выходить на связь 21 апреля во время учений. Сообщалось, что на борту находятся по меньшей мере 53 человека.
Поиски вели как минимум 18 кораблей ВМС Индонезии, четыре полицейских судна и три — национальной поисково-спасательной службы. Помощь предлагали многие страны, в том числе Россия, США, Германия, Франция, Индия, Турция и Австралия.
Подводная лодка ВМС Индонезии KRI Nanggala-402 - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
22 апреля, 15:34
Индонезийские власти раскрыли детали исчезновения подлодки
 
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