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Пропавшую подлодку ВМС Индонезии нашли у берегов Бали
Пропавшую подлодку ВМС Индонезии нашли у берегов Бали
Пропавшую индонезийскую подлодку удалось обнаружить у берегов острова Бали, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на начальника штаба индонезийских ВМС. РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T11:43
2021-04-24T11:43
2021-04-24T13:43
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Пропавшую индонезийскую подлодку удалось обнаружить у берегов острова Бали, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на начальника штаба индонезийских ВМС.Субмарина ВМС Индонезии KRI Nanggala 402 перестала выходить на связь 21 апреля, во время учений в районе Бали. Сообщалось, что на борту находятся по меньшей мере 53 человека. Местные СМИ отмечали, что запаса кислорода подводникам хватит до субботы.Многие страны, в том числе Россия, США, Германия, Франция, Индия, Турция и Австралия, предложили Индонезии помощь в поисках.KRI Nanggala 402 — одна из пяти подлодок в составе индонезийских ВМС. Ее построили в Германии в 1981 году и модернизировали, предположительно, в 2011-м.
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