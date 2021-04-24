https://ria.ru/20210424/podlodka-1729751980.html

Пропавшую подлодку ВМС Индонезии нашли у берегов Бали

Пропавшую подлодку ВМС Индонезии нашли у берегов Бали

Пропавшую индонезийскую подлодку удалось обнаружить у берегов острова Бали, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на начальника штаба индонезийских ВМС. РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T11:43

2021-04-24T11:43

2021-04-24T13:43

происшествия

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Пропавшую индонезийскую подлодку удалось обнаружить у берегов острова Бали, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на начальника штаба индонезийских ВМС.Субмарина ВМС Индонезии KRI Nanggala 402 перестала выходить на связь 21 апреля, во время учений в районе Бали. Сообщалось, что на борту находятся по меньшей мере 53 человека. Местные СМИ отмечали, что запаса кислорода подводникам хватит до субботы.Многие страны, в том числе Россия, США, Германия, Франция, Индия, Турция и Австралия, предложили Индонезии помощь в поисках.KRI Nanggala 402 — одна из пяти подлодок в составе индонезийских ВМС. Ее построили в Германии в 1981 году и модернизировали, предположительно, в 2011-м.

https://ria.ru/20210421/podlodka-1729314460.html

бали (остров)

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