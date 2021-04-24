https://ria.ru/20210424/pivo-1729754181.html

"Коммерсант": Россия может ограничить импорт чешского пива

"Коммерсант": Россия может ограничить импорт чешского пива

Россия может ограничить импорт продукции чешского производства в качестве ответа на высылку дипломатов из Праги, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники в РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T12:07

2021-04-24T12:07

2021-04-24T19:21

россия

якуб кулганек

мид чехии

чехия

экономика

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Россия может ограничить импорт продукции чешского производства в качестве ответа на высылку дипломатов из Праги, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники в госструктурах.Так, по информации издания, власти рассматривают возможность введения экономических санкций против Чехии, так как "нельзя оставлять без ответа беспрецедентно агрессивные действия Праги, отреагировать на которые чисто зеркально не получается".По данным одного из собеседников “Ъ”, в первую очередь санкции коснутся чешского пива, импорт которого составил более 38 миллионов долларов в 2020 году, что на 10% больше, чем в 2019 году.На прошлой неделе Чехия обвинила Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году и выслала 18 сотрудников посольства.Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 работников чешской дипмиссии и назвала обвинения в причастности к инциденту на арсенале возмутительными и голословными. В четверг, не получив положительного ответа на требование главы МИД Чехии Якуба Кулганека вернуть в Москву высланных дипломатов, Прага официально объявила о сокращении численности российского посольства.

https://ria.ru/20210423/chekhiya-1729640346.html

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россия, якуб кулганек, мид чехии, чехия, экономика