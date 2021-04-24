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Врач предупредил об опасности пикников весной
Врач предупредил об опасности пикников весной
Сидеть на земле весной опасно, ведь земля остается долго холодной и влажной, поэтому пикник на покрывале весной может закончиться циститом и другими... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T03:19
2021-04-24T03:19
россия
андрей тяжельников
пикник
москва
общество
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Сидеть на земле весной опасно, ведь земля остается долго холодной и влажной, поэтому пикник на покрывале весной может закончиться циститом и другими заболеваниями мочеполовой системы, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников."Сидеть на земле весной однозначно опасно. Дело в том, что весеннее солнце прогревает воздух, и нам кажется, что наступило тепло. Земля остается еще долго холодной и влажной. Поэтому, посидев на земле, можно легко переохладиться. Само по себе переохлаждение не вызывает заболевание, однако оно является стрессом для организма. Любой стресс снижает иммунитет. Неактивная патогенная флора при снижении иммунитета получает комфортные условия для развития. Таким образом, пикник может закончиться циститом, другими заболеваниями мочеполовой системы. А также человек со сниженным иммунитетом больше подвержен заражению коронавирусом, поэтому необходимо позаботиться о вакцинации, в первую очередь пожилым людям, так как именно они тяжелее других переносят заболевание", - рассказал Тяжельников.По словам врача, не нужно возлагать надежды на покрывало, оно не спасет от холода и влажности."Если уж хочется на чем-то посидеть, то используйте специальные туристические коврики и приспособления. Они сделаны из специальных материалов, не пропускающих холод. Кроме этого, надевайте соответствующую сезону одежду, не оголяйте поясницу и область малого таза. Всегда имейте при себе дополнительную одежду или теплые пледы на случай ухудшения погоды", - добавил собеседник агентства.
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россия, андрей тяжельников, пикник, москва, общество

Врач предупредил об опасности пикников весной

03:19 24.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЛюди на Марсовом поле в Санкт-Петербурге
Люди на Марсовом поле в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Сидеть на земле весной опасно, ведь земля остается долго холодной и влажной, поэтому пикник на покрывале весной может закончиться циститом и другими заболеваниями мочеполовой системы, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
"Сидеть на земле весной однозначно опасно. Дело в том, что весеннее солнце прогревает воздух, и нам кажется, что наступило тепло. Земля остается еще долго холодной и влажной. Поэтому, посидев на земле, можно легко переохладиться. Само по себе переохлаждение не вызывает заболевание, однако оно является стрессом для организма. Любой стресс снижает иммунитет. Неактивная патогенная флора при снижении иммунитета получает комфортные условия для развития. Таким образом, пикник может закончиться циститом, другими заболеваниями мочеполовой системы. А также человек со сниженным иммунитетом больше подвержен заражению коронавирусом, поэтому необходимо позаботиться о вакцинации, в первую очередь пожилым людям, так как именно они тяжелее других переносят заболевание", - рассказал Тяжельников.
По словам врача, не нужно возлагать надежды на покрывало, оно не спасет от холода и влажности.
"Если уж хочется на чем-то посидеть, то используйте специальные туристические коврики и приспособления. Они сделаны из специальных материалов, не пропускающих холод. Кроме этого, надевайте соответствующую сезону одежду, не оголяйте поясницу и область малого таза. Всегда имейте при себе дополнительную одежду или теплые пледы на случай ухудшения погоды", - добавил собеседник агентства.
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РоссияАндрей ТяжельниковПикникМоскваОбщество
 
 
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