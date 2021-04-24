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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210424/pevitsa-1729763808.html
Умерла итальянская певица и актриса Милва
Умерла итальянская певица и актриса Милва
Знаменитая итальянская певица и актриса Милва (Мария Илва Биолкати) скончалась в субботу в Милане на 82 году жизни, сообщила газета la Repubblica. РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T14:12
2021-04-24T14:12
культура
бертольт брехт (ойген бертхольд фридрих брехт)
эдит пиаф
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РИМ, 24 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Знаменитая итальянская певица и актриса Милва (Мария Илва Биолкати) скончалась в субботу в Милане на 82 году жизни, сообщила газета la Repubblica.Мария Илва Биолкати родилась 17 июля 1939 года в городе Горо на севере Италии. На Апеннинах за неистовый темперамент ее зачастую называли "Пантерой из Горо". Она была любимой певицей и актрисой таких мэтров мирового искусства, как режиссер Джорджо Стрелер, композиторы Эннио Морриконе и Астор Пьяццолла.Сценическая карьера Милвы началась в 1959 году, когда она победила на конкурсе вокалистов, в котором участвовали более 7 тысяч молодых певцов. В 1960 году она записала свой первый сингл – песню Milord Эдит Пиаф. На следующий год она громко заявила о себе на всемирно известном Фестивале итальянской песни в Сан-Ремо.Огромную роль в жизни и творчестве Милвы сыграла встреча со Стрелером, с которым она познакомилась в 1965 году. Режиссер помог ей развить сценические навыки и научил петь на театральной сцене. Вскоре она исполнила главную роль в "Трехгрошовой опере" Бертольта Брехта.Милва с огромным успехом гастролировала на разных континентах, она выпустила более 170 альбомов с песнями на итальянском, французском, немецком, английском, испанском, японском, греческом и корейском языках, которые были изданы общим тиражом свыше 80 миллионов экземпляров. Актриса была награждена высокими государственными наградами Италии, Германии и Франции.В последние года Милва страдала болезнью Альцгеймера и жила в своей квартире в центре Милана вместе с секретаршей Эдит и дочерью Мартиной.
https://ria.ru/20210416/makkrori-1728645954.html
https://ria.ru/20210408/aktrisa-1727432369.html
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бертольт брехт (ойген бертхольд фридрих брехт), эдит пиаф, эннио морриконе, франция, милан, италия

Умерла итальянская певица и актриса Милва

14:12 24.04.2021
 
© AP Photo / Keystone, Niklaus StaussИтальянская певица Мильва
Итальянская певица Мильва - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© AP Photo / Keystone, Niklaus Stauss
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РИМ, 24 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Знаменитая итальянская певица и актриса Милва (Мария Илва Биолкати) скончалась в субботу в Милане на 82 году жизни, сообщила газета la Repubblica.
"Милва была одной из наиболее ярких исполнительниц итальянской песни. Ее голос вызывал глубокие чувства у целых поколений. Великая итальянка, актриса, которая выступала на международной сцене, сделав глобальным свой успех и высоко неся имя своей страны", - заявил в связи с кончиной певицы министр культуры Италии Дарио Франческини.
Мария Илва Биолкати родилась 17 июля 1939 года в городе Горо на севере Италии. На Апеннинах за неистовый темперамент ее зачастую называли "Пантерой из Горо". Она была любимой певицей и актрисой таких мэтров мирового искусства, как режиссер Джорджо Стрелер, композиторы Эннио Морриконе и Астор Пьяццолла.
Сценическая карьера Милвы началась в 1959 году, когда она победила на конкурсе вокалистов, в котором участвовали более 7 тысяч молодых певцов. В 1960 году она записала свой первый сингл – песню Milord Эдит Пиаф. На следующий год она громко заявила о себе на всемирно известном Фестивале итальянской песни в Сан-Ремо.
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Огромную роль в жизни и творчестве Милвы сыграла встреча со Стрелером, с которым она познакомилась в 1965 году. Режиссер помог ей развить сценические навыки и научил петь на театральной сцене. Вскоре она исполнила главную роль в "Трехгрошовой опере" Бертольта Брехта.
Милва с огромным успехом гастролировала на разных континентах, она выпустила более 170 альбомов с песнями на итальянском, французском, немецком, английском, испанском, японском, греческом и корейском языках, которые были изданы общим тиражом свыше 80 миллионов экземпляров. Актриса была награждена высокими государственными наградами Италии, Германии и Франции.
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КультураБертольт Брехт (Ойген Бертхольд Фридрих Брехт)Эдит ПиафЭннио МорриконеФранцияМиланИталия
 
 
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