https://ria.ru/20210424/pevitsa-1729763808.html

Умерла итальянская певица и актриса Милва

Умерла итальянская певица и актриса Милва

Знаменитая итальянская певица и актриса Милва (Мария Илва Биолкати) скончалась в субботу в Милане на 82 году жизни, сообщила газета la Repubblica. РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T14:12

2021-04-24T14:12

2021-04-24T14:12

культура

бертольт брехт (ойген бертхольд фридрих брехт)

эдит пиаф

эннио морриконе

франция

милан

италия

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РИМ, 24 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Знаменитая итальянская певица и актриса Милва (Мария Илва Биолкати) скончалась в субботу в Милане на 82 году жизни, сообщила газета la Repubblica.Мария Илва Биолкати родилась 17 июля 1939 года в городе Горо на севере Италии. На Апеннинах за неистовый темперамент ее зачастую называли "Пантерой из Горо". Она была любимой певицей и актрисой таких мэтров мирового искусства, как режиссер Джорджо Стрелер, композиторы Эннио Морриконе и Астор Пьяццолла.Сценическая карьера Милвы началась в 1959 году, когда она победила на конкурсе вокалистов, в котором участвовали более 7 тысяч молодых певцов. В 1960 году она записала свой первый сингл – песню Milord Эдит Пиаф. На следующий год она громко заявила о себе на всемирно известном Фестивале итальянской песни в Сан-Ремо.Огромную роль в жизни и творчестве Милвы сыграла встреча со Стрелером, с которым она познакомилась в 1965 году. Режиссер помог ей развить сценические навыки и научил петь на театральной сцене. Вскоре она исполнила главную роль в "Трехгрошовой опере" Бертольта Брехта.Милва с огромным успехом гастролировала на разных континентах, она выпустила более 170 альбомов с песнями на итальянском, французском, немецком, английском, испанском, японском, греческом и корейском языках, которые были изданы общим тиражом свыше 80 миллионов экземпляров. Актриса была награждена высокими государственными наградами Италии, Германии и Франции.В последние года Милва страдала болезнью Альцгеймера и жила в своей квартире в центре Милана вместе с секретаршей Эдит и дочерью Мартиной.

https://ria.ru/20210416/makkrori-1728645954.html

https://ria.ru/20210408/aktrisa-1727432369.html

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милан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бертольт брехт (ойген бертхольд фридрих брехт), эдит пиаф, эннио морриконе, франция, милан, италия