https://ria.ru/20210424/perevorot-1729779218.html

Лукашенко заявил, что на его убийство выделили десять миллионов долларов

Лукашенко заявил, что на его убийство выделили десять миллионов долларов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что заговорщики, задержанные по подозрению в подготовке его убийства, разработали несколько сценариев... РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T17:07

2021-04-24T17:07

2021-04-24T21:53

александр лукашенко

белоруссия

общество

в мире

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/18/1729782959_0:234:2047:1385_1920x0_80_0_0_61c181fb75f6d83a29d8551693b2b833.jpg

МИНСК, 24 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что заговорщики, задержанные по подозрению в подготовке его убийства, разработали несколько сценариев преступления.Уничтожение резиденцииПо словам президента, подозреваемые сначала планировали ликвидировать его на параде 9 мая."Однако представить реализацию в Беларуси такого замысла сложно, поэтому они отказались от первоначальной идеи. Затем рассматривалось нападение на президентский кортеж. Для этого мятежниками даже были закуплены и привезены в Беларусь гранатометы. <…> Однако осуществить такой сценарий у них бы тоже не получилось: в целях безопасности автомобили в кортеже передвигаются на большой скорости, и вероятность попасть в них очень мала", — цитирует президента агентство Sputnik Беларусь.По третьему сценарию вооруженные люди должны были напасть на загородную резиденцию главы государства, при этом на ее уничтожение "выделялось десять миллионов долларов, а на снайпера — миллион долларов".Он сообщил, что в числе заговорщиков был сотрудник белорусских спецслужб, который "исполнял роль продавшегося генерала"."Это был наш агент. Молодец. Спасибо парню, он здорово нам помог, не побоялся. Они через него хотели поднять армию", — добавил глава государства.Отключение энергосистемыДалее мятежники планировали при помощи армии блокировать Минск вместе со всеми силовыми структурами, и если бы их удалось столкнуть между собой, то началась бы "самая страшная и горячая гражданская война, которую не имела ни одна страна", — сообщил Лукашенко.После этого, по словам президента, Минск должны были отключить от системы энергоснабжения."Фактически это означает, что планировалась кибератака на страну. А подобную операцию можно осуществить лишь на государственном уровне, несколько хакеров с этим не справятся", — добавил он.Также, придя к власти, мятежники планировали интернировать около 30 чиновников, уточнил Лукашенко. Он пообещал, что в ближайшее время появятся новые подробности дела, выйдет фильм-расследование об этих событиях, но все детали открыть не получится.Неделю назад белорусский лидер объявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По его словам, к этому причастны спецслужбы США. В КГБ республики уточнили, что мятежники готовили также вооруженный захват власти в стране. Обвинения предъявили четырем фигурантам, в том числе юристу Юрию Зенковичу (гражданину Белоруссии и США) и политологу Александру Федуте, которых задержали в Москве при содействии ФСБ.

https://ria.ru/20210419/putin-1728928545.html

https://ria.ru/20210419/belorussiya-1728971009.html

https://ria.ru/20210418/zakharova-1728852551.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, общество, в мире, политика