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Лукашенко заявил, что на его убийство выделили десять миллионов долларов
Лукашенко заявил, что на его убийство выделили десять миллионов долларов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что заговорщики, задержанные по подозрению в подготовке его убийства, разработали несколько сценариев... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T17:07
2021-04-24T21:53
александр лукашенко
белоруссия
общество
в мире
политика
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МИНСК, 24 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что заговорщики, задержанные по подозрению в подготовке его убийства, разработали несколько сценариев преступления.Уничтожение резиденцииПо словам президента, подозреваемые сначала планировали ликвидировать его на параде 9 мая."Однако представить реализацию в Беларуси такого замысла сложно, поэтому они отказались от первоначальной идеи. Затем рассматривалось нападение на президентский кортеж. Для этого мятежниками даже были закуплены и привезены в Беларусь гранатометы. &lt;…&gt; Однако осуществить такой сценарий у них бы тоже не получилось: в целях безопасности автомобили в кортеже передвигаются на большой скорости, и вероятность попасть в них очень мала", — цитирует президента агентство Sputnik Беларусь.По третьему сценарию вооруженные люди должны были напасть на загородную резиденцию главы государства, при этом на ее уничтожение "выделялось десять миллионов долларов, а на снайпера — миллион долларов".Он сообщил, что в числе заговорщиков был сотрудник белорусских спецслужб, который "исполнял роль продавшегося генерала"."Это был наш агент. Молодец. Спасибо парню, он здорово нам помог, не побоялся. Они через него хотели поднять армию", — добавил глава государства.Отключение энергосистемыДалее мятежники планировали при помощи армии блокировать Минск вместе со всеми силовыми структурами, и если бы их удалось столкнуть между собой, то началась бы "самая страшная и горячая гражданская война, которую не имела ни одна страна", — сообщил Лукашенко.После этого, по словам президента, Минск должны были отключить от системы энергоснабжения."Фактически это означает, что планировалась кибератака на страну. А подобную операцию можно осуществить лишь на государственном уровне, несколько хакеров с этим не справятся", — добавил он.Также, придя к власти, мятежники планировали интернировать около 30 чиновников, уточнил Лукашенко. Он пообещал, что в ближайшее время появятся новые подробности дела, выйдет фильм-расследование об этих событиях, но все детали открыть не получится.Неделю назад белорусский лидер объявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По его словам, к этому причастны спецслужбы США. В КГБ республики уточнили, что мятежники готовили также вооруженный захват власти в стране. Обвинения предъявили четырем фигурантам, в том числе юристу Юрию Зенковичу (гражданину Белоруссии и США) и политологу Александру Федуте, которых задержали в Москве при содействии ФСБ.
https://ria.ru/20210419/putin-1728928545.html
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александр лукашенко, белоруссия, общество, в мире, политика

Лукашенко заявил, что на его убийство выделили десять миллионов долларов

17:07 24.04.2021 (обновлено: 21:53 24.04.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МИНСК, 24 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что заговорщики, задержанные по подозрению в подготовке его убийства, разработали несколько сценариев преступления.

Уничтожение резиденции

По словам президента, подозреваемые сначала планировали ликвидировать его на параде 9 мая.
"Однако представить реализацию в Беларуси такого замысла сложно, поэтому они отказались от первоначальной идеи. Затем рассматривалось нападение на президентский кортеж. Для этого мятежниками даже были закуплены и привезены в Беларусь гранатометы. <…> Однако осуществить такой сценарий у них бы тоже не получилось: в целях безопасности автомобили в кортеже передвигаются на большой скорости, и вероятность попасть в них очень мала", — цитирует президента агентство Sputnik Беларусь.
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По третьему сценарию вооруженные люди должны были напасть на загородную резиденцию главы государства, при этом на ее уничтожение "выделялось десять миллионов долларов, а на снайпера — миллион долларов".

"Это мы видели давно уже. Вы думаете, мы эту операцию в Москве провели с бухты-барахты? Мы за ними следили, они должны были приехать в Минск и провести эту операцию. Но, как только вышел этот фильм (расследование "Манкурты" на белорусском телеканале ОНТ. — Прим. ред.), они уши прижали: "Нет, в Минск не поедем. Куда? В Москву". Мы контролировали их каждый шаг", — заявил Лукашенко.

Он сообщил, что в числе заговорщиков был сотрудник белорусских спецслужб, который "исполнял роль продавшегося генерала".
"Это был наш агент. Молодец. Спасибо парню, он здорово нам помог, не побоялся. Они через него хотели поднять армию", — добавил глава государства.
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Отключение энергосистемы

Далее мятежники планировали при помощи армии блокировать Минск вместе со всеми силовыми структурами, и если бы их удалось столкнуть между собой, то началась бы "самая страшная и горячая гражданская война, которую не имела ни одна страна", — сообщил Лукашенко.
После этого, по словам президента, Минск должны были отключить от системы энергоснабжения.
"Фактически это означает, что планировалась кибератака на страну. А подобную операцию можно осуществить лишь на государственном уровне, несколько хакеров с этим не справятся", — добавил он.
Также, придя к власти, мятежники планировали интернировать около 30 чиновников, уточнил Лукашенко. Он пообещал, что в ближайшее время появятся новые подробности дела, выйдет фильм-расследование об этих событиях, но все детали открыть не получится.
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