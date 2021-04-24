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Актеру запретили озвучивать персонажа "Симпсонов" за то, что он не гей
Актеру запретили озвучивать персонажа "Симпсонов" за то, что он не гей
Актера Хэнка Азария, который подарил голос многим ключевым персонажам комедийного мультсериала "Симпсоны", отстранили от одной из работ за то, что он не... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T13:33
2021-04-24T13:33
2021-04-24T21:33
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Актера Хэнка Азария, который подарил голос многим ключевым персонажам комедийного мультсериала "Симпсоны", отстранили от одной из работ за то, что он не гомосексуалист, пишет UNILAD.Так, Азария больше не будет озвучивать персонажа по имени Хулио, который по сюжету имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию. Роль отдали Тони Родригесу, который не только гомосексуалист, но, как и Хулио, кубинец по национальности.Ранее Азарию уже отстранили от озвучивания персонажа по имени Апу Нахасапимапетилон и чернокожего Карла Карлсона.
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симпсоны, сша, в мире