https://ria.ru/20210424/ozvuchka-1729761132.html

Актеру запретили озвучивать персонажа "Симпсонов" за то, что он не гей

Актеру запретили озвучивать персонажа "Симпсонов" за то, что он не гей

Актера Хэнка Азария, который подарил голос многим ключевым персонажам комедийного мультсериала "Симпсоны", отстранили от одной из работ за то, что он не... РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T13:33

2021-04-24T13:33

2021-04-24T21:33

культура

симпсоны

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/18/1729760719_0:0:2756:1550_1920x0_80_0_0_be6ed4fddac48986604f5f8953d7caef.jpg

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Актера Хэнка Азария, который подарил голос многим ключевым персонажам комедийного мультсериала "Симпсоны", отстранили от одной из работ за то, что он не гомосексуалист, пишет UNILAD.Так, Азария больше не будет озвучивать персонажа по имени Хулио, который по сюжету имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию. Роль отдали Тони Родригесу, который не только гомосексуалист, но, как и Хулио, кубинец по национальности.Ранее Азарию уже отстранили от озвучивания персонажа по имени Апу Нахасапимапетилон и чернокожего Карла Карлсона.

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симпсоны, сша, в мире