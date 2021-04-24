https://ria.ru/20210424/otravlenie-1729787288.html
В Пензенской области более 20 детей отравились в бассейне
В Пензенской области более 20 детей отравились в бассейне
В городе Нижний Ломов Пензенской области 21 ребенок отравился в бассейне "Волна", двое находятся в тяжелом состоянии, сообщила прокуратура региона на своем... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T18:32
2021-04-24T18:32
2021-04-24T21:08
следственный комитет россии (ск рф)
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
пензенская область
происшествия
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В городе Нижний Ломов Пензенской области 21 ребенок отравился в бассейне "Волна", двое находятся в тяжелом состоянии, сообщила прокуратура региона на своем сайте.По предварительным данным, во время групповых занятий тренер почувствовал запах хлора. Детей доставили в стационар, позднее семерых перевезли в областной центр, остальные госпитализированы в ГБУЗ "Нижнеломовская МРБ".Как пояснила РИА Новости старший помощник прокурора региона Светлана Артамонова, пострадавшим от восьми до 17 лет.
https://ria.ru/20210302/otravlenie-1599588398.html
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следственный комитет россии (ск рф), россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), пензенская область, происшествия