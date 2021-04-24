https://ria.ru/20210424/otravlenie-1729787288.html

В Пензенской области более 20 детей отравились в бассейне

В Пензенской области более 20 детей отравились в бассейне

В городе Нижний Ломов Пензенской области 21 ребенок отравился в бассейне "Волна", двое находятся в тяжелом состоянии, сообщила прокуратура региона на своем... РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T18:32

2021-04-24T18:32

2021-04-24T21:08

следственный комитет россии (ск рф)

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

пензенская область

происшествия

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В городе Нижний Ломов Пензенской области 21 ребенок отравился в бассейне "Волна", двое находятся в тяжелом состоянии, сообщила прокуратура региона на своем сайте.По предварительным данным, во время групповых занятий тренер почувствовал запах хлора. Детей доставили в стационар, позднее семерых перевезли в областной центр, остальные госпитализированы в ГБУЗ "Нижнеломовская МРБ".Как пояснила РИА Новости старший помощник прокурора региона Светлана Артамонова, пострадавшим от восьми до 17 лет.

https://ria.ru/20210302/otravlenie-1599588398.html

россия

пензенская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), пензенская область, происшествия