https://ria.ru/20210424/obstrel-1729779589.html

В ДНР объяснили рост числа обстрелов со стороны украинских силовиков

В ДНР объяснили рост числа обстрелов со стороны украинских силовиков

Заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин связывает увеличение интенсивности обстрелов со стороны... РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T17:10

2021-04-24T17:10

2021-04-24T17:25

малгожате госевская

ситуация в днр и лнр

эдуард басурин

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин связывает увеличение интенсивности обстрелов со стороны украинских силовиков с визитом в Донбасс представителей парламентов Польши и Литвы.Ранее в ДНР сообщили, что украинские силовики девять раз за минувшие сутки обстреляли республику, выпустив 78 мин и артснарядов."Интенсивность обстрелов по населенным пунктам республики, в том числе с применением артиллерийских орудий калибра 152 и 122 миллиметра, увеличилась именно в период посещения зоны операции объединенных сил Украины представителями польского и литовского парламентов", - сказал журналистам Басурин.По его словам, "такая реакция украинских боевиков на приезд высоких должностных лиц из Польши и Литвы в очередной раз подтвердила активную поддержку руководства этих стран агрессии Украины в отношении мирного населения Донбасса"."Напомню, что с 21 апреля в зоне ответственности ОТГ (оперативно-тактической группы ВС Украины – ред.) "Восток" с официальным визитом находятся вице-маршал Польши Малгожата Госевская и вице-спикер сейма Литвы Паулюс Саударгас", - уточнил Басурин.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html

https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html

https://ria.ru/20210423/donbass-1729663890.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

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малгожате госевская, ситуация в днр и лнр, эдуард басурин, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, минск, оон, в мире