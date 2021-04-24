В ДНР объяснили рост числа обстрелов со стороны украинских силовиков
17:10 24.04.2021 (обновлено: 17:25 24.04.2021)
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСледы от осколков снаряда на стене жилого дома в Киевском районе Донецка
ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин связывает увеличение интенсивности обстрелов со стороны украинских силовиков с визитом в Донбасс представителей парламентов Польши и Литвы.
Ранее в ДНР сообщили, что украинские силовики девять раз за минувшие сутки обстреляли республику, выпустив 78 мин и артснарядов.
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"Интенсивность обстрелов по населенным пунктам республики, в том числе с применением артиллерийских орудий калибра 152 и 122 миллиметра, увеличилась именно в период посещения зоны операции объединенных сил Украины представителями польского и литовского парламентов", - сказал журналистам Басурин.
По его словам, "такая реакция украинских боевиков на приезд высоких должностных лиц из Польши и Литвы в очередной раз подтвердила активную поддержку руководства этих стран агрессии Украины в отношении мирного населения Донбасса".
"Напомню, что с 21 апреля в зоне ответственности ОТГ (оперативно-тактической группы ВС Украины – ред.) "Восток" с официальным визитом находятся вице-маршал Польши Малгожата Госевская и вице-спикер сейма Литвы Паулюс Саударгас", - уточнил Басурин.
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Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.