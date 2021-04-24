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Американский ветеран провел обряд на могиле советского солдата

Американский ветеран провел обряд на могиле советского солдата

Ветеран Второй мировой войны из США провел индейский обряд на мемориальном кладбище советских солдат в Волгоградской области, сообщает портал МТВ.онлайн. РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T08:56

2021-04-24T08:56

2021-04-24T16:07

россия

нормандия

вторая мировая война (1939-1945)

франция

волгоградская область

сша

общество

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Ветеран Второй мировой войны из США провел индейский обряд на мемориальном кладбище советских солдат в Волгоградской области, сообщает портал МТВ.онлайн.Чарльз Норман Шей — коренной американец, представитель племени пенобскотов. Во время Второй мировой войны он участвовал в первой высадке десанта в Нормандии 6 июня 1944 года.Затем он преклонил колени перед могилой, воскурил благовония и развеял дым пером.Шей посетил военно-мемориальное кладбище в селе Россошки вместе с делегацией из Франции в рамках проекта "Сталинград-2021", который организован по инициативе Фонда развития русско-французских исторических инициатив при поддержке региональных властей.

россия

нормандия

франция

волгоградская область

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нормандия, вторая мировая война (1939-1945), франция, волгоградская область, сша, общество