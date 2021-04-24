Американский ветеран провел обряд на могиле советского солдата
08:56 24.04.2021 (обновлено: 16:07 24.04.2021)
© Фото : пресс-служба губернатора Волгоградской областиВетеран Второй мировой войны Чарльз Норман Шей
© Фото : пресс-служба губернатора Волгоградской области
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Ветеран Второй мировой войны из США провел индейский обряд на мемориальном кладбище советских солдат в Волгоградской области, сообщает портал МТВ.онлайн.
Чарльз Норман Шей — коренной американец, представитель племени пенобскотов. Во время Второй мировой войны он участвовал в первой высадке десанта в Нормандии 6 июня 1944 года.
"Мы никогда не забудем жертв Сталинграда. <…> Я обращаюсь к душам тех, кто упокоился здесь, и благодарю за спасение мира", — сказал ветеран.
Затем он преклонил колени перед могилой, воскурил благовония и развеял дым пером.
"Очень важно помнить события Второй мировой войны, никто не мог победить германскую армию, а русские это сделали!" — подчеркнул ветеран.
Шей посетил военно-мемориальное кладбище в селе Россошки вместе с делегацией из Франции в рамках проекта "Сталинград-2021", который организован по инициативе Фонда развития русско-французских исторических инициатив при поддержке региональных властей.