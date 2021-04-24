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Какие нововведения ждут россиян в мае
Какие нововведения ждут россиян в мае
В мае в России вступят в силу несколько нововведений, пишет "Российская газета". РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T10:16
2021-04-24T13:26
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
пенсионный фонд рф
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В мае в России вступят в силу несколько нововведений, пишет "Российская газета".Оформление налогового вычетаС 21 мая россияне смогут оформить вычет из НДФЛ (налога на доходы физических лиц) по расходам на покупку жилья, земли и по индивидуальным инвестиционным счетам автоматически.Теперь заполнять налоговую декларацию (3-НДФЛ) и собирать другие документы не потребуется — для оформления вычета нужно будет только заполнить заявление в личном кабинете на сайте ФНС. При этом срок камеральной проверки сократится с трех месяцев до одного, а срок возврата средств на банковские реквизиты налогоплательщика — с месяца до 15 дней.Два теста на COVID-19С 1 мая все прибывающие в Россию будут обязаны дважды сдавать ПЦР-тест на COVID-19.Как пояснили в Роспотребнадзоре, повторный тест нужно будет сдать в течение пяти дней с момента приезда. Причем между первым и вторым исследованием должно пройти не менее суток. Длинные майские праздникиВ этом году россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая включительно.Накануне президент Владимир Путин подписал указ, которым дни с 4 по 7 мая объявлены нерабочими с сохранением зарплаты.Как отмечается в документе, это сделано для "сохранения тенденции сокращения распространения новой коронавирусной инфекции" и укрепления здоровья россиян.Выплаты ко Дню ПобедыВетераны Великой Отечественной войны получат к 9 Мая по десять тысяч рублей.Как сообщили в Пенсионном фонде, это касается примерно 33,2 тысячи россиян, принимавших непосредственное участие в войне и проживающих на территории России и стран Прибалтики.Доплаты к пенсиямДвум категории пенсионеров, а именно членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работникам угольной промышленности, с мая начнут выплачивать ежемесячную прибавку к пенсии.Размер доплат зависит от отношения суммы взносов по дополнительным тарифам, пеней и штрафов, поступивших в бюджет Пенсионного фонда в предыдущем квартале от организаций, использующих труд летчиков и шахтеров, к сумме средств, необходимых для финансирования этих расходов. Доплаты устанавливаются в индивидуальном порядке с учетом среднемесячного заработка и продолжительности специального стажа. Вместе с тем будет учитываться средний размер оплаты труда по стране.Отмечается, что право на доплату имеют те, кто уже не работает по льготным специальностям.Удаленка для пожилых сотрудниковС 1 мая работа в удаленном режиме для людей в возрасте старше 65 лет станет не обязательной, а рекомендательной.Люди старше 65 лет относятся к группе риска по COVID-19, и правила об обязательном переводе их на удаленку действовали в течение года. Теперь решение о режиме работы для пожилых сотрудников будут принимать работодатели, исходя из эпидемиологической обстановки.ГЛОНАСС для перевозки детейС 31 мая автобусы, перевозящие организованные группы детей, должны оснастить аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС. Теперь Ространснадзор будет получать информацию о передвижении таких транспортных средств. Цены на сахарС 31 мая заканчивается срок действия соглашений о сдерживании цен на сахар.Эти соглашения заключили в декабре Минпромторг, Минсельхоз, производители и торговые сети на фоне резкого роста цен на основные продукты питания. Так, сахар не может стоить дороже 36 рублей в опте и 46 рублей в рознице.Как сообщал Росстат, в прошлом году цены на сахар взлетели на 64,54 процента. Причиной стало снижение производства более чем на 20 процентов (до 5,8 миллиона тонн) из-за сокращения площадей под свеклой и неблагоприятных погодных условий.В этом году, по прогнозу Минсельхоза, ситуация нормализуется, так как площади под свеклой увеличатся на 15 процентов.
https://ria.ru/20210424/stavka-1729699892.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), федеральная служба государственной статистики (росстат), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), пенсионный фонд рф, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная налоговая служба (фнс россии), общество

Какие нововведения ждут россиян в мае

10:16 24.04.2021 (обновлено: 13:26 24.04.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОтдыхающие в Александровском саду в Москве
Отдыхающие в Александровском саду в Москве - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В мае в России вступят в силу несколько нововведений, пишет "Российская газета".

Оформление налогового вычета

С 21 мая россияне смогут оформить вычет из НДФЛ (налога на доходы физических лиц) по расходам на покупку жилья, земли и по индивидуальным инвестиционным счетам автоматически.
Теперь заполнять налоговую декларацию (3-НДФЛ) и собирать другие документы не потребуется — для оформления вычета нужно будет только заполнить заявление в личном кабинете на сайте ФНС.
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При этом срок камеральной проверки сократится с трех месяцев до одного, а срок возврата средств на банковские реквизиты налогоплательщика — с месяца до 15 дней.

Два теста на COVID-19

С 1 мая все прибывающие в Россию будут обязаны дважды сдавать ПЦР-тест на COVID-19.
Как пояснили в Роспотребнадзоре, повторный тест нужно будет сдать в течение пяти дней с момента приезда. Причем между первым и вторым исследованием должно пройти не менее суток.
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Длинные майские праздники

В этом году россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая включительно.
Накануне президент Владимир Путин подписал указ, которым дни с 4 по 7 мая объявлены нерабочими с сохранением зарплаты.
Как отмечается в документе, это сделано для "сохранения тенденции сокращения распространения новой коронавирусной инфекции" и укрепления здоровья россиян.
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Выплаты ко Дню Победы

Ветераны Великой Отечественной войны получат к 9 Мая по десять тысяч рублей.
Как сообщили в Пенсионном фонде, это касается примерно 33,2 тысячи россиян, принимавших непосредственное участие в войне и проживающих на территории России и стран Прибалтики.

Доплаты к пенсиям

Двум категории пенсионеров, а именно членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работникам угольной промышленности, с мая начнут выплачивать ежемесячную прибавку к пенсии.
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Размер доплат зависит от отношения суммы взносов по дополнительным тарифам, пеней и штрафов, поступивших в бюджет Пенсионного фонда в предыдущем квартале от организаций, использующих труд летчиков и шахтеров, к сумме средств, необходимых для финансирования этих расходов.
Доплаты устанавливаются в индивидуальном порядке с учетом среднемесячного заработка и продолжительности специального стажа. Вместе с тем будет учитываться средний размер оплаты труда по стране.
Отмечается, что право на доплату имеют те, кто уже не работает по льготным специальностям.

Удаленка для пожилых сотрудников

С 1 мая работа в удаленном режиме для людей в возрасте старше 65 лет станет не обязательной, а рекомендательной.
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Люди старше 65 лет относятся к группе риска по COVID-19, и правила об обязательном переводе их на удаленку действовали в течение года. Теперь решение о режиме работы для пожилых сотрудников будут принимать работодатели, исходя из эпидемиологической обстановки.

ГЛОНАСС для перевозки детей

С 31 мая автобусы, перевозящие организованные группы детей, должны оснастить аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС.
Теперь Ространснадзор будет получать информацию о передвижении таких транспортных средств.
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Цены на сахар

С 31 мая заканчивается срок действия соглашений о сдерживании цен на сахар.
Эти соглашения заключили в декабре Минпромторг, Минсельхоз, производители и торговые сети на фоне резкого роста цен на основные продукты питания. Так, сахар не может стоить дороже 36 рублей в опте и 46 рублей в рознице.
Как сообщал Росстат, в прошлом году цены на сахар взлетели на 64,54 процента. Причиной стало снижение производства более чем на 20 процентов (до 5,8 миллиона тонн) из-за сокращения площадей под свеклой и неблагоприятных погодных условий.
В этом году, по прогнозу Минсельхоза, ситуация нормализуется, так как площади под свеклой увеличатся на 15 процентов.
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