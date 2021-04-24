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Франция расследует нападение под Парижем совместно со спецслужбами Туниса
Франция расследует нападение под Парижем совместно со спецслужбами Туниса
Спецслужбы Франции работают в сотрудничестве с коллегами из Туниса в рамках расследования после нападения на сотрудницу полиции во французской коммуне Рамбуйе,... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T02:06
2021-04-24T02:06
2021-04-24T02:06
убийство сотрудницы полиции под парижем
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 24 апр - РИА Новости. Спецслужбы Франции работают в сотрудничестве с коллегами из Туниса в рамках расследования после нападения на сотрудницу полиции во французской коммуне Рамбуйе, сообщает телеканал BFMTV.Ранее СМИ отмечали, что у нападавшего было гражданство Туниса, он прибыл во Францию в 2009 году.В пятницу во второй половине дня мужчина с ножом напал на сотрудницу комиссариата полиции в Рамбуйе. По данным СМИ, он нанес ей несколько ударов в горло. Женщина скончалась. Нападавший умер от ран, полученных при задержании.Расследование нападения на сотрудницу полиции поручено антитеррористическому отделу прокуратуры. Как сообщил глава антитеррористической прокуратуры, расследование ведется по статьям об убийстве лица, ответственного за общественный порядок, и преступном террористическом сговоре. Прокурор отметил, что злоумышленник заранее наводил справки о месте преступления.Президент Эммануэль Макрон, комментируя произошедшее, заявил, что Франция не сдастся в борьбе с исламским терроризмом.
https://ria.ru/20210423/frantsiya-1729708791.html
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Полиция на месте атаки во французском городе Рамбуйе
Злоумышленник напал с ножом на сотрудницу полиции во французском городе Рамбуйе (департамент Ивелин) в 45 км к западу от Парижа, сообщают СМИ.
2021-04-24T02:06
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убийство сотрудницы полиции под парижем, эммануэль макрон, тунис (страна), франция, париж, в мире