https://ria.ru/20210424/napadenie-1729730047.html

Франция расследует нападение под Парижем совместно со спецслужбами Туниса

Франция расследует нападение под Парижем совместно со спецслужбами Туниса

Спецслужбы Франции работают в сотрудничестве с коллегами из Туниса в рамках расследования после нападения на сотрудницу полиции во французской коммуне Рамбуйе,... РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T02:06

2021-04-24T02:06

2021-04-24T02:06

убийство сотрудницы полиции под парижем

эммануэль макрон

тунис (страна)

франция

париж

в мире

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ПАРИЖ, 24 апр - РИА Новости. Спецслужбы Франции работают в сотрудничестве с коллегами из Туниса в рамках расследования после нападения на сотрудницу полиции во французской коммуне Рамбуйе, сообщает телеканал BFMTV.Ранее СМИ отмечали, что у нападавшего было гражданство Туниса, он прибыл во Францию в 2009 году.В пятницу во второй половине дня мужчина с ножом напал на сотрудницу комиссариата полиции в Рамбуйе. По данным СМИ, он нанес ей несколько ударов в горло. Женщина скончалась. Нападавший умер от ран, полученных при задержании.Расследование нападения на сотрудницу полиции поручено антитеррористическому отделу прокуратуры. Как сообщил глава антитеррористической прокуратуры, расследование ведется по статьям об убийстве лица, ответственного за общественный порядок, и преступном террористическом сговоре. Прокурор отметил, что злоумышленник заранее наводил справки о месте преступления.Президент Эммануэль Макрон, комментируя произошедшее, заявил, что Франция не сдастся в борьбе с исламским терроризмом.

https://ria.ru/20210423/frantsiya-1729708791.html

тунис (страна)

франция

париж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Полиция на месте атаки во французском городе Рамбуйе Злоумышленник напал с ножом на сотрудницу полиции во французском городе Рамбуйе (департамент Ивелин) в 45 км к западу от Парижа, сообщают СМИ. 2021-04-24T02:06 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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убийство сотрудницы полиции под парижем, эммануэль макрон, тунис (страна), франция, париж, в мире