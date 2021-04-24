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В Екатеринбурге обрушился пешеходный мост
В Екатеринбурге обрушился пешеходный мост
На 42-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги на проезжую часть обрушился пешеходный мост, сообщили РИА Новости в городской автоинспекции. РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T21:34
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россия
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апр — РИА Новости, Ольга Ерачина. На 42-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги на проезжую часть обрушился пешеходный мост, сообщили РИА Новости в городской автоинспекции.По предварительной информации, никто не пострадал.В свою очередь, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал РИА Новости, что на месте ЧП образовалась пятикилометровая пробка.Сообщение об обрушении поступило в 20:35 мск (22:35 по местному времени). По предварительной информации, причиной инцидента могло стать то, что у проезжавшего в это время под мостом грузовика МАЗ с негабаритным грузом лопнули сразу два колеса. В результате этого груз — оборудование для обработки камней — подбросило вверх.Горелых уточнил, что МАЗ направлялся из Асбеста в Елабугу.Полиция планирует доставить на место ЧП два 50-тонных крана, чтобы сдвинуть мост с проезжей части и открыть движение, заключил Горелых.
https://ria.ru/20201202/mosty-1587368749.html
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россия, екатеринбург, происшествия

В Екатеринбурге обрушился пешеходный мост

21:34 24.04.2021 (обновлено: 23:03 24.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЖилые дома в центре города Екатеринбурга
Жилые дома в центре города Екатеринбурга - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апр — РИА Новости, Ольга Ерачина. На 42-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги на проезжую часть обрушился пешеходный мост, сообщили РИА Новости в городской автоинспекции.
По предварительной информации, никто не пострадал.
В свою очередь, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал РИА Новости, что на месте ЧП образовалась пятикилометровая пробка.
Сообщение об обрушении поступило в 20:35 мск (22:35 по местному времени). По предварительной информации, причиной инцидента могло стать то, что у проезжавшего в это время под мостом грузовика МАЗ с негабаритным грузом лопнули сразу два колеса. В результате этого груз — оборудование для обработки камней — подбросило вверх.
Горелых уточнил, что МАЗ направлялся из Асбеста в Елабугу.
"Водитель 1979 года рождения уже опрошен сотрудниками полиции. Он имеет категории B, C, D, E и 22 года водительского стажа. Признаков опьянения у него нет. Находившиеся с ним владельцы груза, по предварительным данным, с места происшествия спешно ретировались. Возможно, что нет соответствующих разрешающих документов на перевозку негабаритных грузов. Сейчас их сотрудники полиции разыскивают", — добавил собеседник агентства.
Полиция планирует доставить на место ЧП два 50-тонных крана, чтобы сдвинуть мост с проезжей части и открыть движение, заключил Горелых.
На месте обрушения части пешеходного моста на перегоне Химки - Сходня в Московской области. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
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