https://ria.ru/20210424/most-1729802338.html

В Екатеринбурге обрушился пешеходный мост

В Екатеринбурге обрушился пешеходный мост

На 42-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги на проезжую часть обрушился пешеходный мост, сообщили РИА Новости в городской автоинспекции. РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T21:34

2021-04-24T21:34

2021-04-24T23:03

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екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апр — РИА Новости, Ольга Ерачина. На 42-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги на проезжую часть обрушился пешеходный мост, сообщили РИА Новости в городской автоинспекции.По предварительной информации, никто не пострадал.В свою очередь, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал РИА Новости, что на месте ЧП образовалась пятикилометровая пробка.Сообщение об обрушении поступило в 20:35 мск (22:35 по местному времени). По предварительной информации, причиной инцидента могло стать то, что у проезжавшего в это время под мостом грузовика МАЗ с негабаритным грузом лопнули сразу два колеса. В результате этого груз — оборудование для обработки камней — подбросило вверх.Горелых уточнил, что МАЗ направлялся из Асбеста в Елабугу.Полиция планирует доставить на место ЧП два 50-тонных крана, чтобы сдвинуть мост с проезжей части и открыть движение, заключил Горелых.

https://ria.ru/20201202/mosty-1587368749.html

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россия, екатеринбург, происшествия