https://ria.ru/20210424/moskav-1729759559.html

На Северном речном вокзале открыли летнюю навигацию

На Северном речном вокзале открыли летнюю навигацию

Летнюю речную навигацию первый раз за 30 лет открыли на Северном речном вокзале в Москве, по поручению мэра Сергея Собянина в городе будут активно развиваться... РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T13:17

2021-04-24T13:17

2021-04-24T13:28

москва сегодня: мегаполис для жизни

северный речной вокзал

максим ликсутов

москва

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Летнюю речную навигацию первый раз за 30 лет открыли на Северном речном вокзале в Москве, по поручению мэра Сергея Собянина в городе будут активно развиваться речные перевозки, сообщил журналистам заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.Как уточняется в Telegram-канале департамента транспорта со ссылкой на Ликсутова, в этом году к Северному речному вокзалу подойдут 60 круизных теплоходов — они объединяют Москву речными туристическими маршрутами с 38 городами России. Среди теплоходов: "Родная Русь", "Григорий Пирогов", "Андрей Рублёв", "Ленин", "Мустай Карим" и многие другие. Первый из них отправится в путешествие с причала Северного вокзала уже 28 апреля.Заммэра добавил, что по поручению Собянина в городе будут активно развивать речные перевозки."Мы готовим большой проект, связанный с запуском регулярного речного транспорта", — заявил Ликсутов.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный речной вокзал, максим ликсутов , москва