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На Северном речном вокзале открыли летнюю навигацию
На Северном речном вокзале открыли летнюю навигацию
Летнюю речную навигацию первый раз за 30 лет открыли на Северном речном вокзале в Москве, по поручению мэра Сергея Собянина в городе будут активно развиваться... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T13:17
2021-04-24T13:28
москва сегодня: мегаполис для жизни
северный речной вокзал
максим ликсутов
москва
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Летнюю речную навигацию первый раз за 30 лет открыли на Северном речном вокзале в Москве, по поручению мэра Сергея Собянина в городе будут активно развиваться речные перевозки, сообщил журналистам заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.Как уточняется в Telegram-канале департамента транспорта со ссылкой на Ликсутова, в этом году к Северному речному вокзалу подойдут 60 круизных теплоходов — они объединяют Москву речными туристическими маршрутами с 38 городами России. Среди теплоходов: "Родная Русь", "Григорий Пирогов", "Андрей Рублёв", "Ленин", "Мустай Карим" и многие другие. Первый из них отправится в путешествие с причала Северного вокзала уже 28 апреля.Заммэра добавил, что по поручению Собянина в городе будут активно развивать речные перевозки."Мы готовим большой проект, связанный с запуском регулярного речного транспорта", — заявил Ликсутов.
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северный речной вокзал, максим ликсутов , москва

На Северном речном вокзале открыли летнюю навигацию

13:17 24.04.2021 (обновлено: 13:28 24.04.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСеверный речной вокзал
Северный речной вокзал - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Летнюю речную навигацию первый раз за 30 лет открыли на Северном речном вокзале в Москве, по поручению мэра Сергея Собянина в городе будут активно развиваться речные перевозки, сообщил журналистам заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Первый раз почти за 30 лет здесь на Северном речном вокзале мы открываем речную навигацию... Конечно, ждём гостей города для того, чтобы круизы, поездки по реке были востребованы, и уверен, что наши транспортные компании смогут предоставить отличный сервис и обеспечат хорошее настроение", - сообщил Ликсутов.
Как уточняется в Telegram-канале департамента транспорта со ссылкой на Ликсутова, в этом году к Северному речному вокзалу подойдут 60 круизных теплоходов — они объединяют Москву речными туристическими маршрутами с 38 городами России. Среди теплоходов: "Родная Русь", "Григорий Пирогов", "Андрей Рублёв", "Ленин", "Мустай Карим" и многие другие. Первый из них отправится в путешествие с причала Северного вокзала уже 28 апреля.
Заммэра добавил, что по поручению Собянина в городе будут активно развивать речные перевозки.
"Мы готовим большой проект, связанный с запуском регулярного речного транспорта", — заявил Ликсутов.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниСеверный Речной вокзалМаксим ЛиксутовМосква
 
 
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