https://ria.ru/20210424/moskav-1729759559.html
На Северном речном вокзале открыли летнюю навигацию
На Северном речном вокзале открыли летнюю навигацию
Летнюю речную навигацию первый раз за 30 лет открыли на Северном речном вокзале в Москве, по поручению мэра Сергея Собянина в городе будут активно развиваться... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T13:17
2021-04-24T13:17
2021-04-24T13:28
москва сегодня: мегаполис для жизни
северный речной вокзал
максим ликсутов
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600739878_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_626a064b217321de927d5abdcda4292d.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Летнюю речную навигацию первый раз за 30 лет открыли на Северном речном вокзале в Москве, по поручению мэра Сергея Собянина в городе будут активно развиваться речные перевозки, сообщил журналистам заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.Как уточняется в Telegram-канале департамента транспорта со ссылкой на Ликсутова, в этом году к Северному речному вокзалу подойдут 60 круизных теплоходов — они объединяют Москву речными туристическими маршрутами с 38 городами России. Среди теплоходов: "Родная Русь", "Григорий Пирогов", "Андрей Рублёв", "Ленин", "Мустай Карим" и многие другие. Первый из них отправится в путешествие с причала Северного вокзала уже 28 апреля.Заммэра добавил, что по поручению Собянина в городе будут активно развивать речные перевозки."Мы готовим большой проект, связанный с запуском регулярного речного транспорта", — заявил Ликсутов.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600739878_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cf627160610e96192afc0e5dfeea0881.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северный речной вокзал, максим ликсутов , москва
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости.
Летнюю речную навигацию первый раз за 30 лет открыли на Северном речном вокзале
в Москве
, по поручению мэра Сергея Собянина в городе будут активно развиваться речные перевозки, сообщил журналистам заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов
.
"Первый раз почти за 30 лет здесь на Северном речном вокзале мы открываем речную навигацию... Конечно, ждём гостей города для того, чтобы круизы, поездки по реке были востребованы, и уверен, что наши транспортные компании смогут предоставить отличный сервис и обеспечат хорошее настроение", - сообщил Ликсутов.
Как уточняется в Telegram-канале департамента транспорта со ссылкой на Ликсутова, в этом году к Северному речному вокзалу подойдут 60 круизных теплоходов — они объединяют Москву речными туристическими маршрутами с 38 городами России. Среди теплоходов: "Родная Русь", "Григорий Пирогов", "Андрей Рублёв", "Ленин", "Мустай Карим" и многие другие. Первый из них отправится в путешествие с причала Северного вокзала уже 28 апреля.
Заммэра добавил, что по поручению Собянина в городе будут активно развивать речные перевозки.
"Мы готовим большой проект, связанный с запуском регулярного речного транспорта", — заявил Ликсутов.