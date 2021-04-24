https://ria.ru/20210424/moldaviya-1729776848.html
Россия никогда не отречется от Молдавии, заявил депутат
Россия никогда не отречется от Молдавии, заявил депутат
Депутат Госдумы РФ Виктор Селиверстов заявил, что Россия никогда не отречется от Молдавии и продолжит помогать республике и ее жителям. РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T16:42
2021-04-24T16:42
2021-04-24T16:42
россия
госдума рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
молдавия
кишинев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/18/1729775754_0:0:1508:848_1920x0_80_0_0_329e62291597e517f89341df9731caa4.jpg
КИШИНЕВ, 24 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Виктор Селиверстов заявил, что Россия никогда не отречется от Молдавии и продолжит помогать республике и ее жителям."Исторические отношения не могут быть разорваны на раз-два людьми, которые хотят, чтобы Молдавия отреклась от России, а Россия отреклась от Молдавии. Россия от Молдавии не отречется никогда, граждане Молдавии должны быть уверены, что у них есть верный партнер, верный сосед, нужно верить, что Россия помогала и будет помогать Молдавии", - сказал Селиверстов на брифинге в Кишиневе.Он сопровождал первую партию вакцины "Спутник V", которая была доставлена в Молдавию спецбортом МЧС РФ. В страну доставили 142 тысячи доз препарата, еще около 40 тысяч привезут в мае.
https://ria.ru/20210424/sputnik-1729764739.html
россия
молдавия
кишинев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/18/1729775754_248:0:1379:848_1920x0_80_0_0_c512ab2abb4728750ba2e169757e14b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), молдавия, кишинев, в мире