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Россия никогда не отречется от Молдавии, заявил депутат
Россия никогда не отречется от Молдавии, заявил депутат
Депутат Госдумы РФ Виктор Селиверстов заявил, что Россия никогда не отречется от Молдавии и продолжит помогать республике и ее жителям. РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T16:42
2021-04-24T16:42
россия
госдума рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
молдавия
кишинев
в мире
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КИШИНЕВ, 24 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Виктор Селиверстов заявил, что Россия никогда не отречется от Молдавии и продолжит помогать республике и ее жителям."Исторические отношения не могут быть разорваны на раз-два людьми, которые хотят, чтобы Молдавия отреклась от России, а Россия отреклась от Молдавии. Россия от Молдавии не отречется никогда, граждане Молдавии должны быть уверены, что у них есть верный партнер, верный сосед, нужно верить, что Россия помогала и будет помогать Молдавии", - сказал Селиверстов на брифинге в Кишиневе.Он сопровождал первую партию вакцины "Спутник V", которая была доставлена в Молдавию спецбортом МЧС РФ. В страну доставили 142 тысячи доз препарата, еще около 40 тысяч привезут в мае.
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россия, госдума рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), молдавия, кишинев, в мире

Россия никогда не отречется от Молдавии, заявил депутат

16:42 24.04.2021
 
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииДепутат Госдумы РФ Виктор Селиверстов
Депутат Госдумы РФ Виктор Селиверстов - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
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КИШИНЕВ, 24 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Виктор Селиверстов заявил, что Россия никогда не отречется от Молдавии и продолжит помогать республике и ее жителям.
"Исторические отношения не могут быть разорваны на раз-два людьми, которые хотят, чтобы Молдавия отреклась от России, а Россия отреклась от Молдавии. Россия от Молдавии не отречется никогда, граждане Молдавии должны быть уверены, что у них есть верный партнер, верный сосед, нужно верить, что Россия помогала и будет помогать Молдавии", - сказал Селиверстов на брифинге в Кишиневе.
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Додон рассказал о попытке помешать доставке "Спутника V" в Молдавию
Он сопровождал первую партию вакцины "Спутник V", которая была доставлена в Молдавию спецбортом МЧС РФ. В страну доставили 142 тысячи доз препарата, еще около 40 тысяч привезут в мае.
 
РоссияГосдума РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МолдавияКишиневВ мире
 
 
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