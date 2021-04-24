https://ria.ru/20210424/moldaviya-1729776848.html

Россия никогда не отречется от Молдавии, заявил депутат

Россия никогда не отречется от Молдавии, заявил депутат

Депутат Госдумы РФ Виктор Селиверстов заявил, что Россия никогда не отречется от Молдавии и продолжит помогать республике и ее жителям. РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T16:42

2021-04-24T16:42

2021-04-24T16:42

россия

госдума рф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

молдавия

кишинев

в мире

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КИШИНЕВ, 24 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Виктор Селиверстов заявил, что Россия никогда не отречется от Молдавии и продолжит помогать республике и ее жителям."Исторические отношения не могут быть разорваны на раз-два людьми, которые хотят, чтобы Молдавия отреклась от России, а Россия отреклась от Молдавии. Россия от Молдавии не отречется никогда, граждане Молдавии должны быть уверены, что у них есть верный партнер, верный сосед, нужно верить, что Россия помогала и будет помогать Молдавии", - сказал Селиверстов на брифинге в Кишиневе.Он сопровождал первую партию вакцины "Спутник V", которая была доставлена в Молдавию спецбортом МЧС РФ. В страну доставили 142 тысячи доз препарата, еще около 40 тысяч привезут в мае.

https://ria.ru/20210424/sputnik-1729764739.html

россия

молдавия

кишинев

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россия, госдума рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), молдавия, кишинев, в мире