https://ria.ru/20210424/memy-1729770910.html

Вирусолог рассказал об угрозе новых штаммов COVID-19 на примере мемов

Вирусолог рассказал об угрозе новых штаммов COVID-19 на примере мемов

Вирусолог Алексей Аграновский в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" рассказал о распространении новых вариаций COVID-19 на примере мемов. РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T15:35

2021-04-24T15:35

2021-04-24T20:42

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Вирусолог Алексей Аграновский в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" рассказал о распространении новых вариаций COVID-19 на примере мемов."Штаммы все время возникают <…>. Более заразные побеждают, как мем в интернете, понимаете, какую-нибудь глупость кто-нибудь ляпнет, вот она распространяется, потому что она самая глупая. Пока причин для паники нет", — отметил он.Аграновский уточнил, что найденный сегодня в Чехии индийский штамм коронавируса, вероятнее всего, не представляет серьезной угрозы."Сказать, что он более опасный, более смертельный, нельзя. По-видимому, он более заразный, там какие-то другие симптомы необычные описывались, это я читал про него. Предстоит узнать", — заключил специалист.Вирусолог напомнил россиянам о необходимости вакцинации и отметил, что это остается единственным способом предотвратить дальнейшее распространение инфекции.

https://ria.ru/20210422/koronavirus-1729484561.html

https://ria.ru/20210423/antitela-1729494022.html

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