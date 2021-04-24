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В Мадриде прошла акция протеста из-за экспериментов над животными
В Мадриде прошла акция протеста из-за экспериментов над животными
Акция протеста против использования животных в лабораторных исследованиях состоялась в Мадриде, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T17:20
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МАДРИД, 24 апр – РИА Новости, Елена Шестернина. Акция протеста против использования животных в лабораторных исследованиях состоялась в Мадриде, сообщает корреспондент РИА Новости.Двадцать четвертого апреля во всем мире отмечается Всемирный день защиты лабораторных животных, который был учрежден в 1979 году Национальным антививисекционным обществом (NAVS), во многих городах мира ежегодно проходят протесты защитников животных. По данным организации AnimaNaturalis, ежегодно в мире в экспериментах используют более ста миллионов животных, почти все они погибают.Около 200 человек и пара десятков собак приняли участие в акции, которая прошла в субботу на мадридской площади Хасинто Бенавенте. "Прекратите вивисекцию", "Мы голос животных и просим помощи", "В защиту всех животных" было написано на плакатах. У некоторых в руках были таблички с цифрами - сколько тех или иных видов подвергаются лабораторным исследованиям в Испании: 25 931 кроликов, 1476 собак, 1700 крупного рогатого скота, 3218 земноводных.Организатором протеста выступила ассоциация Free Fox, к ней присоединились и другие организации.Акция проходит на фоне скандала, который несколько недель назад потряс Мадрид и дошел до прокуратуры. В YouTube был опубликован фильм о лаборатории Vivotecnia, расположенной в муниципалитете Трес Кантос. На видео - кадры крайне жестокого обращение с собаками, кроликами, мышами, обезьянами, свиньями. Власти автономного сообщества Мадрид приостановили работу лаборатории."Отношение к животным там было чудовищным – их били, ломали кости, издевались. Но дело не только в Vivotecnia. Жестокое обращение, настоящие зверства происходят во всех экспериментальных центрах. Во многих случаях эти исследования просто не нужны. Существуют другие, более этичные методы, например, стволовые клетки или компьютерные исследования. Научные эксперименты доказывают, что в использовании животных нет необходимости. Зачем заражать животное раком, чтобы изучать, как он распространяется, если ученые и так это знают? Многие исследования не имеют смысла. Часто лаборатории, получающие финансирование, просто не могут найти ему адекватного применения и поэтому тратят на эксперименты", - говорит представитель Free Fox Кристина Муньос.По ее словам, в Испании ежегодно проводятся исследования над 800 тысячам животных.
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РИА Новости
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youtube, мадрид (город), испания, в мире

В Мадриде прошла акция протеста из-за экспериментов над животными

17:20 24.04.2021 (обновлено: 21:11 24.04.2021)
 
© РИА Новости / Елена ШестернинаАкция протеста в Мадриде против использования животных в лабораторных исследованиях
Акция протеста в Мадриде против использования животных в лабораторных исследованиях - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© РИА Новости / Елена Шестернина
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МАДРИД, 24 апр – РИА Новости, Елена Шестернина. Акция протеста против использования животных в лабораторных исследованиях состоялась в Мадриде, сообщает корреспондент РИА Новости.
Двадцать четвертого апреля во всем мире отмечается Всемирный день защиты лабораторных животных, который был учрежден в 1979 году Национальным антививисекционным обществом (NAVS), во многих городах мира ежегодно проходят протесты защитников животных. По данным организации AnimaNaturalis, ежегодно в мире в экспериментах используют более ста миллионов животных, почти все они погибают.
© РИА Новости / Елена ШестернинаАкция протеста в Мадриде против использования животных в лабораторных исследованиях
Акция протеста в Мадриде против использования животных в лабораторных исследованиях - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© РИА Новости / Елена Шестернина
Акция протеста в Мадриде против использования животных в лабораторных исследованиях
Около 200 человек и пара десятков собак приняли участие в акции, которая прошла в субботу на мадридской площади Хасинто Бенавенте. "Прекратите вивисекцию", "Мы голос животных и просим помощи", "В защиту всех животных" было написано на плакатах. У некоторых в руках были таблички с цифрами - сколько тех или иных видов подвергаются лабораторным исследованиям в Испании: 25 931 кроликов, 1476 собак, 1700 крупного рогатого скота, 3218 земноводных.
Организатором протеста выступила ассоциация Free Fox, к ней присоединились и другие организации.
© РИА Новости / Елена ШестернинаАкция протеста в Мадриде против использования животных в лабораторных исследованиях
Акция протеста в Мадриде против использования животных в лабораторных исследованиях - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© РИА Новости / Елена Шестернина
Акция протеста в Мадриде против использования животных в лабораторных исследованиях
Акция проходит на фоне скандала, который несколько недель назад потряс Мадрид и дошел до прокуратуры. В YouTube был опубликован фильм о лаборатории Vivotecnia, расположенной в муниципалитете Трес Кантос. На видео - кадры крайне жестокого обращение с собаками, кроликами, мышами, обезьянами, свиньями. Власти автономного сообщества Мадрид приостановили работу лаборатории.
"Отношение к животным там было чудовищным – их били, ломали кости, издевались. Но дело не только в Vivotecnia. Жестокое обращение, настоящие зверства происходят во всех экспериментальных центрах. Во многих случаях эти исследования просто не нужны. Существуют другие, более этичные методы, например, стволовые клетки или компьютерные исследования. Научные эксперименты доказывают, что в использовании животных нет необходимости. Зачем заражать животное раком, чтобы изучать, как он распространяется, если ученые и так это знают? Многие исследования не имеют смысла. Часто лаборатории, получающие финансирование, просто не могут найти ему адекватного применения и поэтому тратят на эксперименты", - говорит представитель Free Fox Кристина Муньос.
© РИА Новости / Елена ШестернинаАкция протеста в Мадриде против использования животных в лабораторных исследованиях
Акция протеста в Мадриде против использования животных в лабораторных исследованиях - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© РИА Новости / Елена Шестернина
Акция протеста в Мадриде против использования животных в лабораторных исследованиях
По ее словам, в Испании ежегодно проводятся исследования над 800 тысячам животных.
 
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