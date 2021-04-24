Россия не "поглотит" Белоруссию, заявил Лукашенко
15:59 24.04.2021 (обновлено: 23:38 24.04.2021)
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным во Дворце Независимости в Минске
МИНСК, 24 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что заинтересован в независимости республики, вариант "поглощения" ее Россией не обсуждался на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.
Как сообщает пресс-служба белорусского лидера, Лукашенко, общаясь с журналистами в Гомельской области, отреагировал на рассуждения оппозиции относительно его переговоров с Путиным, которая утверждает, что "Лукашенко в угол загнали, деваться некуда" и "все, Россия поглотила".
23 апреля, 12:37В Кремле рассказали о встрече Путина и Лукашенко
"Даже речи об этом (о поглощении. — Прим. ред.) не шло. И сегодня им (противникам власти. — Прим. ред.) хочется нас толкнуть на этот путь. Поэтому нам надо действовать и не допускать ошибок. Если бы я поехал, как они вещали, продавать или сдавать Беларусь, слушайте, это бы им подарок был. А нам это не нужно. Я уже сколько раз говорил: я — первый президент нашей независимой Беларуси, нам посчастливилось с вами построить первое независимое государство. Какой Лукашенко может пойти против этого и разрушить его или кому-то сдать, куда-то вовнутрь присоединить?! Я больше всего заинтересован, чтобы мы были независимы", — заявил Лукашенко.
Встреча Лукашенко и Путина состоялась в Москве 22 апреля. Как сообщал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, переговоры продолжались около четырех часов, главы государств обсуждали вопросы экономического взаимодействия — главным образом промышленную кооперацию, сотрудничество в сфере энергетики и медицины, а также взаимодействие в высокотехнологичных областях.