https://ria.ru/20210424/lukashenko-1729772820.html

Россия не "поглотит" Белоруссию, заявил Лукашенко

Россия не "поглотит" Белоруссию, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что заинтересован в независимости республики, вариант "поглощения" ее Россией не обсуждался на встрече с... РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T15:59

2021-04-24T15:59

2021-04-24T23:38

россия

александр лукашенко

дмитрий песков

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МИНСК, 24 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что заинтересован в независимости республики, вариант "поглощения" ее Россией не обсуждался на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.Как сообщает пресс-служба белорусского лидера, Лукашенко, общаясь с журналистами в Гомельской области, отреагировал на рассуждения оппозиции относительно его переговоров с Путиным, которая утверждает, что "Лукашенко в угол загнали, деваться некуда" и "все, Россия поглотила"."Даже речи об этом (о поглощении. — Прим. ред.) не шло. И сегодня им (противникам власти. — Прим. ред.) хочется нас толкнуть на этот путь. Поэтому нам надо действовать и не допускать ошибок. Если бы я поехал, как они вещали, продавать или сдавать Беларусь, слушайте, это бы им подарок был. А нам это не нужно. Я уже сколько раз говорил: я — первый президент нашей независимой Беларуси, нам посчастливилось с вами построить первое независимое государство. Какой Лукашенко может пойти против этого и разрушить его или кому-то сдать, куда-то вовнутрь присоединить?! Я больше всего заинтересован, чтобы мы были независимы", — заявил Лукашенко.Встреча Лукашенко и Путина состоялась в Москве 22 апреля. Как сообщал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, переговоры продолжались около четырех часов, главы государств обсуждали вопросы экономического взаимодействия — главным образом промышленную кооперацию, сотрудничество в сфере энергетики и медицины, а также взаимодействие в высокотехнологичных областях.

https://ria.ru/20210423/vstrecha-1729608960.html

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москва

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россия, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, москва, белоруссия, в мире