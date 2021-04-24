https://ria.ru/20210424/lukashenko-1729764030.html

Лукашенко подпишет декрет о переходе власти к СБ в экстренной ситуации

Лукашенко подпишет декрет о переходе власти к СБ в экстренной ситуации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что в ближайшее время подпишет декрет о переходе власти в стране в экстренной ситуации к Совету безопасности. РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T14:13

2021-04-24T14:13

2021-04-24T15:29

александр лукашенко

белоруссия

в мире

политика

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МИНСК, 24 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что в ближайшее время подпишет декрет о переходе власти в стране в экстренной ситуации к Совету безопасности.Лукашенко добавил, что такая необходимость вряд ли наступит, но нельзя терять бдительности, он "должен предусмотреть все".По словам белорусского лидера, в экстренной ситуации в стране фактически появится "коллективный президент" в виде Совбеза, а возглавит его премьер-министр."Он будет председательствовать, но все решения будут приниматься тайным голосованием, чтобы не было давления. Когда будут президентские выборы назначены, вводить/не вводить чрезвычайное положение, как действовать и так далее — вот гражданские и военные в Совете безопасности решат", — пояснил он.Лукашенко также подчеркнул, что уже давно принял решение о таком декрете.В минувшие выходные белорусский лидер объявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По его словам, к этому причастны спецслужбы США, а среди задержанных есть и иностранные граждане. В КГБ республики уточнили, что мятежники готовили также вооруженный захват власти в стране.После этого, не уточняя деталей, Лукашенко сообщил, что в ближайшее время объявит об одном из самых принципиальных решений за четверть века своего пребывания у власти.

https://ria.ru/20210421/pokushenie-1729377771.html

https://ria.ru/20210421/lukashenko-1729366320.html

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александр лукашенко, белоруссия, в мире, политика