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Лукашенко подпишет декрет о переходе власти к СБ в экстренной ситуации
Лукашенко подпишет декрет о переходе власти к СБ в экстренной ситуации
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что в ближайшее время подпишет декрет о переходе власти в стране в экстренной ситуации к Совету безопасности. РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T14:13
2021-04-24T15:29
александр лукашенко
белоруссия
в мире
политика
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МИНСК, 24 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что в ближайшее время подпишет декрет о переходе власти в стране в экстренной ситуации к Совету безопасности.Лукашенко добавил, что такая необходимость вряд ли наступит, но нельзя терять бдительности, он "должен предусмотреть все".По словам белорусского лидера, в экстренной ситуации в стране фактически появится "коллективный президент" в виде Совбеза, а возглавит его премьер-министр."Он будет председательствовать, но все решения будут приниматься тайным голосованием, чтобы не было давления. Когда будут президентские выборы назначены, вводить/не вводить чрезвычайное положение, как действовать и так далее — вот гражданские и военные в Совете безопасности решат", — пояснил он.Лукашенко также подчеркнул, что уже давно принял решение о таком декрете.В минувшие выходные белорусский лидер объявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По его словам, к этому причастны спецслужбы США, а среди задержанных есть и иностранные граждане. В КГБ республики уточнили, что мятежники готовили также вооруженный захват власти в стране.После этого, не уточняя деталей, Лукашенко сообщил, что в ближайшее время объявит об одном из самых принципиальных решений за четверть века своего пребывания у власти.
https://ria.ru/20210421/pokushenie-1729377771.html
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александр лукашенко, белоруссия, в мире, политика

Лукашенко подпишет декрет о переходе власти к СБ в экстренной ситуации

14:13 24.04.2021 (обновлено: 15:29 24.04.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным во Дворце Независимости в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным во Дворце Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МИНСК, 24 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что в ближайшее время подпишет декрет о переходе власти в стране в экстренной ситуации к Совету безопасности.
"Скажите, если завтра нет президента, вы гарантируете, что все будет нормально? Нет. Поэтому на этот случай я подпишу в ближайшие дни декрет, как будет выстроена власть в Беларуси. Президента застрелили — на завтра Совет безопасности будет наделен полномочиями. Надо вводить чрезвычайное положение мгновенно, вплоть до военного, если кто-то на границе шевельнется", — цитирует президента агентство Sputnik Беларусь.
Лукашенко добавил, что такая необходимость вряд ли наступит, но нельзя терять бдительности, он "должен предусмотреть все".
По словам белорусского лидера, в экстренной ситуации в стране фактически появится "коллективный президент" в виде Совбеза, а возглавит его премьер-министр.
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"Он будет председательствовать, но все решения будут приниматься тайным голосованием, чтобы не было давления. Когда будут президентские выборы назначены, вводить/не вводить чрезвычайное положение, как действовать и так далее — вот гражданские и военные в Совете безопасности решат", — пояснил он.
Лукашенко также подчеркнул, что уже давно принял решение о таком декрете.
В минувшие выходные белорусский лидер объявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По его словам, к этому причастны спецслужбы США, а среди задержанных есть и иностранные граждане. В КГБ республики уточнили, что мятежники готовили также вооруженный захват власти в стране.
После этого, не уточняя деталей, Лукашенко сообщил, что в ближайшее время объявит об одном из самых принципиальных решений за четверть века своего пребывания у власти.
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