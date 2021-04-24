https://ria.ru/20210424/litva-1729781209.html

Посольство России высмеяло пост главы МИД Литвы о высылке дипломатов

Посольство России высмеяло пост главы МИД Литвы о высылке дипломатов

Российское посольство в Белоруссии ответило в Twitter на пост главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса о высылке российских дипломатов провокационным хештегом. РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T17:32

2021-04-24T17:32

2021-04-24T17:45

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Российское посольство в Белоруссии ответило в Twitter на пост главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса о высылке российских дипломатов провокационным хештегом. Накануне МИД Литвы в знак солидарности с Чехией объявил двух сотрудников российского посольства персонами нон грата за якобы "осуществление деятельности, несовместимой с их дипломатическим статусом". Подчеркивается, что решение было принято по согласованию с латвийскими и эстонскими партнерами.Ландсбергис опубликовал соответствующий пост в Twitter. Российское посольство в Минске в ответ предложило подписчикам выбрать из двух хештегов: #smalldipenergy или #smalldickenergy. Такое выражение в Сети, как правило, применяют к тем, кто пытается показать себя излишне самоуверенным, когда для этого нет никаких оснований.В конце прошлой недели чешские власти предъявили обвинения российским спецслужбам в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. За этим последовала высылка из страны 18 российских дипломатов. Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии. МИД России назвал заявления о причастности российских спецслужб к взрыву в Врбетице абсурдными, голословными и надуманными. В Москве отметили, что за высылкой российских дипломатов из Праги стоят США и страны Европы, которые пытаются таким образом решить свои собственные внутренние проблемы.В четверг Чехия официально объявила о сокращении численного состава посольства России в Праге.

https://ria.ru/20210423/chehiya-1729520962.html

https://ria.ru/20210422/diplomaty-1729497073.html

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