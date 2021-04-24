https://ria.ru/20210424/lazarev-1729702670.html

Сергей Лазарев при зрителях накричал на Влада Топалова

Сергей Лазарев при зрителях накричал на Влада Топалова

Певец Сергей Лазарев, председатель жюри вокального шоу "Ну-ка, все вместе!" на телеканале "Россия 1", разместил в Instagram фрагмент финального выпуска... РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T02:41

2021-04-24T02:41

2021-04-24T02:41

шоубиз

влад топалов

шоу-бизнес

знаменитости

звезды

россия-1 (телеканал)

сергей лазарев

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Певец Сергей Лазарев, председатель жюри вокального шоу "Ну-ка, все вместе!" на телеканале "Россия 1", разместил в Instagram фрагмент финального выпуска передачи.На видео сотня эмоционально реагирует на выступления сильнейших участников, прошедших в финал, ведь победитель будет только один. Он получит кубок проекта, миллион рублей, собственный оригинальный сингл и ротацию в эфире радиостанции "Новое Радио".В какой-то момент Сергей Лазарев не выдерживает и начинает кричать на своего коллегу и друга Влада Топалова.Из-за кого стали спорить экс-участники группы "Smash!!", станет известно уже в это воскресенье в 16:20 на телеканале "Россия 1".

https://ria.ru/20210423/nukavsevmeste-1729635212.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

влад топалов, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, россия-1 (телеканал), сергей лазарев