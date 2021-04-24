Сергей Лазарев при зрителях накричал на Влада Топалова
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"Сергей Лазарев и Влад Топалов на шоу "Ну-ка, все вместе!"
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Певец Сергей Лазарев, председатель жюри вокального шоу "Ну-ка, все вместе!" на телеканале "Россия 1", разместил в Instagram фрагмент финального выпуска передачи.
"Приготовьтесь к самому эмоциональному эфиру! К неожиданным поворотам! К взлетам и падениям!! И да, вам понадобится валерьянка. Жаль, у меня ее не было во время эфира. Столько нервов потрачено", — подписал публикацию Лазарев.
На видео сотня эмоционально реагирует на выступления сильнейших участников, прошедших в финал, ведь победитель будет только один. Он получит кубок проекта, миллион рублей, собственный оригинальный сингл и ротацию в эфире радиостанции "Новое Радио".
В какой-то момент Сергей Лазарев не выдерживает и начинает кричать на своего коллегу и друга Влада Топалова.
"Ни единой фальшивой ноты! Ты серьезно говоришь, что тебе это не понравилось?"— с надрывом произносит Сергей.
Из-за кого стали спорить экс-участники группы "Smash!!", станет известно уже в это воскресенье в 16:20 на телеканале "Россия 1".