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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210424/lazarev-1729702670.html
Сергей Лазарев при зрителях накричал на Влада Топалова
Сергей Лазарев при зрителях накричал на Влада Топалова
Певец Сергей Лазарев, председатель жюри вокального шоу "Ну-ка, все вместе!" на телеканале "Россия 1", разместил в Instagram фрагмент финального выпуска... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T02:41
2021-04-24T02:41
шоубиз
влад топалов
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
россия-1 (телеканал)
сергей лазарев
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Певец Сергей Лазарев, председатель жюри вокального шоу "Ну-ка, все вместе!" на телеканале "Россия 1", разместил в Instagram фрагмент финального выпуска передачи.На видео сотня эмоционально реагирует на выступления сильнейших участников, прошедших в финал, ведь победитель будет только один. Он получит кубок проекта, миллион рублей, собственный оригинальный сингл и ротацию в эфире радиостанции "Новое Радио".В какой-то момент Сергей Лазарев не выдерживает и начинает кричать на своего коллегу и друга Влада Топалова.Из-за кого стали спорить экс-участники группы "Smash!!", станет известно уже в это воскресенье в 16:20 на телеканале "Россия 1".
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влад топалов, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, россия-1 (телеканал), сергей лазарев

Сергей Лазарев при зрителях накричал на Влада Топалова

02:41 24.04.2021
 
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"Сергей Лазарев и Влад Топалов на шоу "Ну-ка, все вместе!"
Сергей Лазарев и Влад Топалов на шоу Ну-ка, все вместе! - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Певец Сергей Лазарев, председатель жюри вокального шоу "Ну-ка, все вместе!" на телеканале "Россия 1", разместил в Instagram фрагмент финального выпуска передачи.

"Приготовьтесь к самому эмоциональному эфиру! К неожиданным поворотам! К взлетам и падениям!! И да, вам понадобится валерьянка. Жаль, у меня ее не было во время эфира. Столько нервов потрачено", — подписал публикацию Лазарев.

На видео сотня эмоционально реагирует на выступления сильнейших участников, прошедших в финал, ведь победитель будет только один. Он получит кубок проекта, миллион рублей, собственный оригинальный сингл и ротацию в эфире радиостанции "Новое Радио".
В какой-то момент Сергей Лазарев не выдерживает и начинает кричать на своего коллегу и друга Влада Топалова.

"Ни единой фальшивой ноты! Ты серьезно говоришь, что тебе это не понравилось?"— с надрывом произносит Сергей.

Из-за кого стали спорить экс-участники группы "Smash!!", станет известно уже в это воскресенье в 16:20 на телеканале "Россия 1".
Финал шоу Ну-ка, все вместе! - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
Вчера, 14:28Шоубиз
Стало известно, кто поможет Лазареву выбирать финалистов вокального шоу
 
ШоубизВлад ТопаловШоу-бизнесЗнаменитостизвездыРоссия-1 (телеканал)Сергей Лазарев
 
 
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