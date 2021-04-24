https://ria.ru/20210424/krizis-1729731788.html

В Европе заявили о низшей точке кризиса между Россией и Чехией

В Европе заявили о низшей точке кризиса между Россией и Чехией

Отношения между Чехией и Россией достигли низшей точки, однако разрыва дипотношений или серьезного изменения экономического взаимодействия не будет, заявил РИА... РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T03:10

2021-04-24T03:10

2021-04-24T03:10

россия

якуб кулганек

мария захарова

брюссель

нато

мид чехии

владимир путин

москва

бельгия

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БРЮССЕЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Отношения между Чехией и Россией достигли низшей точки, однако разрыва дипотношений или серьезного изменения экономического взаимодействия не будет, заявил РИА Новости Пьер Веркотрен, политолог Лувенского католического университета в Бельгии."Дипломатический кризис между Чехией и Россией может усугубиться, но обе страны осознают, что разрыв всех дипломатических связей - это не выход, поэтому зеркальное сокращение штатов посольств после последнего взаимного уменьшения численного состава посольств в Праге и Москве, скорее всего, прекратится", - отметил Веркотрен.По мнению политолога, дальнейшее развитие событий будет зависеть от имеющихся у Чехии доказательств причастности России к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.Веркотрен указал на то, что обе стороны "за кулисами" поддерживают контакты с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. По мнению политолога, также следует иметь в виду действия Комитета постоянных представителей государств ЕС.По словам эксперта, положительными моментами для диалога между Востоком и Западом можно считать участие президента России Владимира Путина в климатическом саммите и отвод российских войск от границ с Украиной.Однако он полагает, что изменений в сфере экономики ожидать не стоит. После падения железного занавеса большинство стран Центральной Европы "отвязали" свои экономики от бывшего СССР, а на восстановление экономических связей потребуется время. Чехия, по словам политолога, ориентируется на Запад в экономических вопросах."Чехия преимущественно импортирует из России топливо и сырье, такое, как металл, но на Россию приходится менее 2% чешского экспорта, в основном это промышленные товары. Подавляющая доля экспорта - более 80% торгового оборота - направляется из Чехии в другие страны ЕС, а импорт из Европы в Чехию составляет более 70% ее товарооборота. В сфере импорта значимость Китая как торгового партнера продолжает расти, в большей степени, чем значимость России", - заявил Веркотрен.В конце прошлой недели чешские власти обвинили спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В этой связи Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персона нон-грата 20 сотрудников чешской дипмиссии. МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными, а за высылкой российских дипломатов из Праги стоят США и страны Европы, которые пытаются таким образом решить свои собственные внутренние проблемы.В среду глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных чешских дипломатов, пригрозив в противном случае сократить численность персонала посольства РФ до аналогичного чешскому, то есть до пяти дипломатов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ предложила Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО и добавила, что "с Россией такой тон недопустим". В четверг, не получив положительного ответа от России на свое требование, Чехия официально объявила о сокращении численного состава посольства РФ в Праге, дав срок до конца мая.Чешские власти сослались на статью 11 Венской конвенции, согласно которой "в отсутствие конкретных соглашений о численности персонала миссии принимающее государство может потребовать, чтобы численность персонала миссии оставалась в таких пределах, которые оно считает разумными и нормальными, принимая во внимание обстоятельства и условия в принимающем государстве и потребности соответствующей миссии".

https://ria.ru/20210424/diplomaty-1729729624.html

https://ria.ru/20210423/chekhiya-1729640346.html

https://ria.ru/20210423/zakharova-1729724536.html

россия

брюссель

москва

бельгия

чехия

прага

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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