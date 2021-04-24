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Космическая обсерватория ГАММА-400 - РИА Новости, 1920, 19.08.2019
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20210424/kosmos-1729755075.html
Crew Dragon с четырьмя астронавтами пристыковался к МКС
Crew Dragon с четырьмя астронавтами пристыковался к МКС
Космический корабль Crew Dragon, на борту которого находится международный экипаж из четырех человек, в автоматическом режиме пристыковался к Международной... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T12:17
2021-04-24T12:36
хочу стать космонавтом
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
наса
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Космический корабль Crew Dragon, на борту которого находится международный экипаж из четырех человек, в автоматическом режиме пристыковался к Международной космической станции, НАСА ведет прямую трансляцию.Корабль стартовал во Флориде в пятницу. Crew Dragon пристыковался к МКС примерно в 5.08 по Североамериканскому восточному времени (около 12.08 мск) в субботу."Четверо астронавтов SpaceX (миссии - ред.) Crew-2 пристыковали Crew Dragon Endeavour к станции сегодня в 5.08 по восточному времени через день после запуска", - говорится в Twitter МКС.На борту корабля находятся астронавты НАСА Роберт Шейн Кимбро и Меган Макартур, а также французский и японские астронавты Тома Песке и Акихико Хосидэ. Для созданного компанией SpaceX Илона Маска корабля Crew Dragon это второй регулярный рейс на МКС, а предварительный испытательный полет с двумя астронавтами состоялся в мае 2019 года.
https://ria.ru/20210224/mks-1598721758.html
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международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса

Crew Dragon с четырьмя астронавтами пристыковался к МКС

12:17 24.04.2021 (обновлено: 12:36 24.04.2021)
 
© NASA / RoscosmosМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© NASA / Roscosmos
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Космический корабль Crew Dragon, на борту которого находится международный экипаж из четырех человек, в автоматическом режиме пристыковался к Международной космической станции, НАСА ведет прямую трансляцию.
Корабль стартовал во Флориде в пятницу. Crew Dragon пристыковался к МКС примерно в 5.08 по Североамериканскому восточному времени (около 12.08 мск) в субботу.
"Четверо астронавтов SpaceX (миссии - ред.) Crew-2 пристыковали Crew Dragon Endeavour к станции сегодня в 5.08 по восточному времени через день после запуска", - говорится в Twitter МКС.
На борту корабля находятся астронавты НАСА Роберт Шейн Кимбро и Меган Макартур, а также французский и японские астронавты Тома Песке и Акихико Хосидэ. Для созданного компанией SpaceX Илона Маска корабля Crew Dragon это второй регулярный рейс на МКС, а предварительный испытательный полет с двумя астронавтами состоялся в мае 2019 года.
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Хочу стать космонавтомМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаНАСА
 
 
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