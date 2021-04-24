https://ria.ru/20210424/kosmos-1729755075.html

Crew Dragon с четырьмя астронавтами пристыковался к МКС

Crew Dragon с четырьмя астронавтами пристыковался к МКС

Космический корабль Crew Dragon, на борту которого находится международный экипаж из четырех человек, в автоматическом режиме пристыковался к Международной... РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T12:17

2021-04-24T12:17

2021-04-24T12:36

хочу стать космонавтом

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

наса

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Космический корабль Crew Dragon, на борту которого находится международный экипаж из четырех человек, в автоматическом режиме пристыковался к Международной космической станции, НАСА ведет прямую трансляцию.Корабль стартовал во Флориде в пятницу. Crew Dragon пристыковался к МКС примерно в 5.08 по Североамериканскому восточному времени (около 12.08 мск) в субботу."Четверо астронавтов SpaceX (миссии - ред.) Crew-2 пристыковали Crew Dragon Endeavour к станции сегодня в 5.08 по восточному времени через день после запуска", - говорится в Twitter МКС.На борту корабля находятся астронавты НАСА Роберт Шейн Кимбро и Меган Макартур, а также французский и японские астронавты Тома Песке и Акихико Хосидэ. Для созданного компанией SpaceX Илона Маска корабля Crew Dragon это второй регулярный рейс на МКС, а предварительный испытательный полет с двумя астронавтами состоялся в мае 2019 года.

https://ria.ru/20210224/mks-1598721758.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса