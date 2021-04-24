https://ria.ru/20210424/koronavirus-1729759299.html

В Испании задержали мужчину, заразившего коронавирусом более 20 человек

В Испании задержали мужчину, заразившего коронавирусом более 20 человек

Испанская полиция задержала мужчину, который был болен COVID-19, но продолжал общаться с людьми и в итоге заразил 22 человек, сообщает ведомство. РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T13:13

2021-04-24T13:13

2021-04-24T13:13

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

балеарские острова

испания

в мире

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МАДРИД, 24 апр – РИА Новости. Испанская полиция задержала мужчину, который был болен COVID-19, но продолжал общаться с людьми и в итоге заразил 22 человек, сообщает ведомство.Ему предъявлены обвинения в причинении вреда здоровью, говорится в сообщении.Расследование началось в январе после того, как в Манакоре (Балеарские острова) был выявлен очаг заражения. За несколько дней до этого у одного из сотрудников учреждения начали проявляться признаки заболевания, при этом, несмотря на уговоры коллег, он отказывался идти домой. Вечером мужчина сдал анализ ПЦР, однако, не дождавшись результатов, на следующий день вновь вышел на работу и даже посетил спортзал.Он вновь отказывался прислушиваться к просьбам коллег пойти домой, при этом, как утверждают они, у мужчины была температура 40, а при кашле он приспускал маску и говорил, что "всех заразит", утверждает полиция со ссылкой на свидетелей.К концу дня стали известны результаты теста, сданного накануне, – коронавирус подтвердился. После этого началась проверка всех сослуживцев и посетителей спортзала и их семей – заболели 22 человека, включая трех грудных детей.

https://ria.ru/20210410/vaktsinatsiya-1727569411.html

балеарские острова

испания

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коронавирус covid-19, балеарские острова, испания, в мире