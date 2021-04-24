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В Москве выявили 2541 новый случай COVID-19
В Москве выявили 2541 новый случай COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Москве - 2541, Санкт-Петербурге - 689, Подмосковье - 596, сообщили журналистам в оперативном штабе по РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T11:57
2021-04-24T11:57
2021-04-24T11:57
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Москве - 2541, Санкт-Петербурге - 689, Подмосковье - 596, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Республике Алтай - 6, Магаданской области - 2, Туве - 1.
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коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), магаданская область, общество