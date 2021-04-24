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Индия обновила рекорд по суточному приросту случаев коронавируса
Индия обновила рекорд по суточному приросту случаев коронавируса
В Индии за минувшие сутки выявили 346 786 случаев COVID-19, а число летальных исходов превысило 2,6 тысячи — это максимальные показатели за все время пандемии,... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T08:26
2021-04-24T08:26
2021-04-24T09:59
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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 апр — РИА Новости. В Индии за минувшие сутки выявили 346 786 случаев COVID-19, а число летальных исходов превысило 2,6 тысячи — это максимальные показатели за все время пандемии, сообщает индийский Минздрав.Рост заболеваемости продолжается в стране с середины февраля — за это время число проходящих лечение от коронавируса выросло с примерно 135 тысяч до более чем двух с половиной миллионов. Сейчас Индия занимает второе после США место по числу инфицированных — 16,6 миллиона, почти 190 тысяч пациентов умерли.Больше всего заразившихся в штате Махараштра — за сутки там зарегистрировали 66,8 тысячи случаев. Следом идут Уттар-Прадеш — 36,6 тысячи, Керала — 28,4 тысячи, Карнатака — 27 тысяч и Дели — 24,3 тысячи.При этом в Индии проводится массовая вакцинация. Только за последние сутки прививку сделали 2,9 миллиона человек. Власти одобрили три вакцины — местную разработку Covaxin, индийский вариант препарата от AstraZeneca под названием Covieshield и российский "Спутник V" (его поставки должны начаться в ближайшие месяцы).
https://ria.ru/20201208/bolezn-1588127675.html
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Работа индийских крематориев в разгар пандемии коронавируса
В Индии зафиксирован рекордный прирост больных коронавирусом, крематории работают на полную мощь.
2021-04-24T08:26
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