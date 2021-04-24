Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210424/koronavirus-1729738025.html
Индия обновила рекорд по суточному приросту случаев коронавируса
Индия обновила рекорд по суточному приросту случаев коронавируса
В Индии за минувшие сутки выявили 346 786 случаев COVID-19, а число летальных исходов превысило 2,6 тысячи — это максимальные показатели за все время пандемии,... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T08:26
2021-04-24T09:59
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
керала
карнатака
здоровье - общество
дели
индия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/18/1729743227_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_6d618a22d6e3de7cfc0359a51f988afc.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 24 апр — РИА Новости. В Индии за минувшие сутки выявили 346 786 случаев COVID-19, а число летальных исходов превысило 2,6 тысячи — это максимальные показатели за все время пандемии, сообщает индийский Минздрав.Рост заболеваемости продолжается в стране с середины февраля — за это время число проходящих лечение от коронавируса выросло с примерно 135 тысяч до более чем двух с половиной миллионов. Сейчас Индия занимает второе после США место по числу инфицированных — 16,6 миллиона, почти 190 тысяч пациентов умерли.Больше всего заразившихся в штате Махараштра — за сутки там зарегистрировали 66,8 тысячи случаев. Следом идут Уттар-Прадеш — 36,6 тысячи, Керала — 28,4 тысячи, Карнатака — 27 тысяч и Дели — 24,3 тысячи.При этом в Индии проводится массовая вакцинация. Только за последние сутки прививку сделали 2,9 миллиона человек. Власти одобрили три вакцины — местную разработку Covaxin, индийский вариант препарата от AstraZeneca под названием Covieshield и российский "Спутник V" (его поставки должны начаться в ближайшие месяцы).
https://ria.ru/20201208/bolezn-1588127675.html
керала
карнатака
дели
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Работа индийских крематориев в разгар пандемии коронавируса
В Индии зафиксирован рекордный прирост больных коронавирусом, крематории работают на полную мощь.
2021-04-24T08:26
true
PT1M15S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/18/1729743227_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_9b2f556043242c8c4ff85de6a85181e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, керала, карнатака, здоровье - общество, дели, индия, в мире

Индия обновила рекорд по суточному приросту случаев коронавируса

08:26 24.04.2021 (обновлено: 09:59 24.04.2021)
 
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 24 апр — РИА Новости. В Индии за минувшие сутки выявили 346 786 случаев COVID-19, а число летальных исходов превысило 2,6 тысячи — это максимальные показатели за все время пандемии, сообщает индийский Минздрав.
Рост заболеваемости продолжается в стране с середины февраля — за это время число проходящих лечение от коронавируса выросло с примерно 135 тысяч до более чем двух с половиной миллионов.
Медики у автомобиля скорой помощи в Индии - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря 2020, 01:18
В Индии оценили связь новой таинственной болезни с коронавирусом
Сейчас Индия занимает второе после США место по числу инфицированных — 16,6 миллиона, почти 190 тысяч пациентов умерли.
Больше всего заразившихся в штате Махараштра — за сутки там зарегистрировали 66,8 тысячи случаев. Следом идут Уттар-Прадеш — 36,6 тысячи, Керала — 28,4 тысячи, Карнатака — 27 тысяч и Дели — 24,3 тысячи.
При этом в Индии проводится массовая вакцинация. Только за последние сутки прививку сделали 2,9 миллиона человек. Власти одобрили три вакцины — местную разработку Covaxin, индийский вариант препарата от AstraZeneca под названием Covieshield и российский "Спутник V" (его поставки должны начаться в ближайшие месяцы).
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19КералаКарнатакаЗдоровье - ОбществоДелиИндияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31СМИ: Скорсезе создаст киномюзикл, вдохновленный творчеством Гершвина
03:30Эксперты оценили вероятность наступления "войн за воду"
03:21Роскосмос рассказал о новом модуле для российской орбитальной станции
03:14Dijlah: число погибших в больнице в Багдаде выросло до 28 человек
03:09Премьер Ирака поручил расследовать смертельный пожар в больнице
02:59Министр экономики Германии призвал не политизировать "Северный поток — 2"
02:33Джабарова рассмешила позиция Киева по встрече Зеленского с Путиным
02:32В Нижегородской области два дома развалились пополам из-за схода грунта
02:30Мясников назвал неожиданную опасность полного отказа от алкоголя
02:19Десятки тысяч палестинцев приняли участие в демонстрациях в секторе Газа
02:10Невролог рассказала, когда зевота может быть опасна
01:35Климкин испугался из-за предложения России по Донбассу
01:23Sky News Arabiya: число жертв пожара в больнице в Багдаде возросло до 23
01:18В Германии призвали покончить с темой Украины ради отношений с Россией
00:49СМИ сообщило о гибели в Багдаде 21 человека при пожаре в больнице
00:33Вильфанд назвал регионы, куда придет аномальное тепло
00:29Православные христиане встречают Вербное воскресенье
00:25МИД Турции вызвал посла США после признания Байденом геноцида армян
00:10Вильфанд спрогнозировал аномально холодную погоду на майские праздники
00:00В Израиле возобновились беспорядки
Лента новостейМолния