Россия закрывает доступ в ряд районов Черного моря для иностранных судов
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. С вечера субботы Россия приостанавливает право на мирный проход для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря, говорится в бюллетени Управления навигации и океанографии Минобороны.
Подчеркивается, что это ограничение будет действовать с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября.
Планируемые к закрытию зоны не будут препятствовать судоходству через Керченский пролив, кроме того, все они находятся внутри территориальных вод России.
Министерство иностранных дел Украины выразило протест Москве из-за этого решения, указав, что его якобы приняли под предлогом проведения военных учений, несмотря на то, что все планируемые к закрытию районы распространяются только до внешней границы территориального моря Российской Федерации.
Реакция Запада
Госдепартамент США назвал запрет иностранным судам входить в ряд районов Черного моря "неспровоцированной эскалацией" со стороны России.
В свою очередь, в ЕС считают, что закрытие Россией отдельных районов Черного моря "еще больше дестабилизирует ситуацию". Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано призвал отменить это решение.
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Ответ России
Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя реакцию западных политиков, подчеркнул, что Россия действует в соответствии с международными договоренностями.
Российский дипломат пояснил, что речь идет о проходе судов через Керченский пролив.
"Я обращаю внимание на то, что никаких ограничений для торгового судоходства, для использования украинских портов на Азовском море введено не было", — высказался Рябков.
Он также назвал ограничение тех или иных зон, где проводятся учения, общепринятой международной практикой. Как отметил Рябков, с этой точки зрения Россия действует исходя из договоренностей многостороннего характера.
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