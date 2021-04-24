https://ria.ru/20210424/koloniya-1729783574.html
В Волгограде началась проверка после видео с избиением заключенного
В Волгограде началась проверка после видео с избиением заключенного
УФСИН по Волгоградской области сообщило о начале проверки видео с избиением заключенного в колонии, размещенного в СМИ. РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T17:42
2021-04-24T17:42
2021-04-24T18:11
общественная наблюдательная комиссия
волгоград
волгоградская область
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 24 апр — РИА Новости. УФСИН по Волгоградской области сообщило о начале проверки видео с избиением заключенного в колонии, размещенного в СМИ.Ранее издание v1.ru разместило видео с избиением заключенного в исправительной колонии № 26 в Волгограде.По информации ведомства, запись была сделано в 2019 году.Как сообщил РИА Новости председатель Общественной наблюдательной комиссии Волгоградской области Вадим Чередник, по поводу инцидента в организацию обращений не поступало. Он отметил, что члены комиссии посетят данную колонию и проверят книгу регистрации сообщений о преступлениях.
https://ria.ru/20210423/yaponchik-1729646232.html
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общественная наблюдательная комиссия, волгоград, волгоградская область, происшествия