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В Волгограде началась проверка после видео с избиением заключенного
В Волгограде началась проверка после видео с избиением заключенного
УФСИН по Волгоградской области сообщило о начале проверки видео с избиением заключенного в колонии, размещенного в СМИ. РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T17:42
2021-04-24T18:11
общественная наблюдательная комиссия
волгоград
волгоградская область
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 24 апр — РИА Новости. УФСИН по Волгоградской области сообщило о начале проверки видео с избиением заключенного в колонии, размещенного в СМИ.Ранее издание v1.ru разместило видео с избиением заключенного в исправительной колонии № 26 в Волгограде.По информации ведомства, запись была сделано в 2019 году.Как сообщил РИА Новости председатель Общественной наблюдательной комиссии Волгоградской области Вадим Чередник, по поводу инцидента в организацию обращений не поступало. Он отметил, что члены комиссии посетят данную колонию и проверят книгу регистрации сообщений о преступлениях.
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общественная наблюдательная комиссия, волгоград, волгоградская область, происшествия

В Волгограде началась проверка после видео с избиением заключенного

17:42 24.04.2021 (обновлено: 18:11 24.04.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкИсправительная колония
Исправительная колония - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ВОЛГОГРАД, 24 апр — РИА Новости. УФСИН по Волгоградской области сообщило о начале проверки видео с избиением заключенного в колонии, размещенного в СМИ.
Ранее издание v1.ru разместило видео с избиением заключенного в исправительной колонии № 26 в Волгограде.
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По информации ведомства, запись была сделано в 2019 году.

"На ней осужденный, к которому за отказ от выполнения законных требований сотрудников была применена физическая сила. В настоящее время по факту распространения видео проводится дополнительная проверка", — говорится в сообщении на сайте УФСИН.

Как сообщил РИА Новости председатель Общественной наблюдательной комиссии Волгоградской области Вадим Чередник, по поводу инцидента в организацию обращений не поступало. Он отметил, что члены комиссии посетят данную колонию и проверят книгу регистрации сообщений о преступлениях.
 
Общественная наблюдательная комиссияВолгоградВолгоградская областьПроисшествия
 
 
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