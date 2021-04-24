https://ria.ru/20210424/kladbische-1729761992.html

В Ленинградской области нашли тело мужчины

В Ленинградской области нашли тело мужчины

Неизвестный застрелил человека на кладбище в Киришском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T13:43

2021-04-24T13:43

2021-04-24T15:41

происшествия

ленинградская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:189:2992:1872_1920x0_80_0_0_5f4960b51c21abe6de09abb294b5e391.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр — РИА Новости. Неизвестный застрелил человека на кладбище в Киришском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.По данным местных СМИ, злоумышленник выстрелил в одного из мужчин, копавших могилу. Обстоятельства уточняются.По уточненным данным, погибший на кладбище в Ленинградской области мужчина покончил жизнь самоубийством, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Ранее другой источник сообщил РИА Новости, что неизвестный злоумышленник напал на мужчину, копавшего могилу.

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ленинградская область