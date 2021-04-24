https://ria.ru/20210424/kladbische-1729761992.html
В Ленинградской области нашли тело мужчины
В Ленинградской области нашли тело мужчины
Неизвестный застрелил человека на кладбище в Киришском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T13:43
2021-04-24T13:43
2021-04-24T15:41
происшествия
ленинградская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:189:2992:1872_1920x0_80_0_0_5f4960b51c21abe6de09abb294b5e391.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр — РИА Новости. Неизвестный застрелил человека на кладбище в Киришском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.По данным местных СМИ, злоумышленник выстрелил в одного из мужчин, копавших могилу. Обстоятельства уточняются.По уточненным данным, погибший на кладбище в Ленинградской области мужчина покончил жизнь самоубийством, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Ранее другой источник сообщил РИА Новости, что неизвестный злоумышленник напал на мужчину, копавшего могилу.
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_15dded59bc01c1f21bc36678994a0195.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинградская область
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр — РИА Новости.
Неизвестный застрелил человека на кладбище в Киришском районе Ленинградской области
, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Неизвестный мужчина застрелил человека на кладбище в Киришском районе", — сказал собеседник агентства.
По данным местных СМИ, злоумышленник выстрелил в одного из мужчин, копавших могилу. Обстоятельства уточняются.
По уточненным данным, погибший на кладбище в Ленинградской области мужчина покончил жизнь самоубийством, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Мужчина на кладбище покончил жизнь самоубийством", — сказал собеседник агентства.
Ранее другой источник сообщил РИА Новости, что неизвестный злоумышленник напал на мужчину, копавшего могилу.