https://ria.ru/20210424/kitay-1729734263.html
Глава МИД КНР указал на ошибки США в понимании мирового порядка
Глава МИД КНР указал на ошибки США в понимании мирового порядка
Мир не согласится жить по правилам, установленным лишь некоторыми странами Запада, заявил глава МИД КНР Ван И в ходе видеоконференции с представителями Совета... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T05:29
2021-04-24T05:29
2021-04-24T12:20
ван и (политик)
мид кнр
джо байден
пекин
китай
оон
сша
в мире
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ПЕКИН, 24 апр — РИА Новости. Мир не согласится жить по правилам, установленным лишь некоторыми странами Запада, заявил глава МИД КНР Ван И в ходе видеоконференции с представителями Совета по международным отношениям США.По его словам, что действительно беспокоит, так это факт, что в последнее время мультилатерализм столкнулся с противодействием, а мир — с угрозой раскола."Предыдущая администрация США всячески нарушала договоры, выходила из состава различных групп, отказалась от международных обязательств и стала крупнейшим нарушителем нынешнего международного порядка. Мы приветствуем, что администрация президента Джо Байдена вернулась к мультилатерализму", — добавил он.Глава МИД КНР отметил, что "некоторые люди в США неоднократно заявляли о желании укрепить "международный порядок, основанный на правилах". "Но вопрос в том, какие это правила, кем они установлены", — сказал он."Если это только правила, определенные лишь рядом западных стран, в таком случае эти правила устанавливаются только 12% людей в всем мире, они не могут стать универсальными для всех стран", — подчеркнул Ван И.Дипломат отметил, что философия Китая очень проста, она заключается в приверженности системе международных отношений с центральной ролью ООН и миропорядку, основанному на международном праве."Только это представляет собой общую волю всех стран и является осуществлением подлинного мультилатерализма", — подчеркнул Ван И.
https://ria.ru/20210416/kitay-1728432290.html
https://ria.ru/20210422/aziya-1729354004.html
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ван и (политик), мид кнр, джо байден, пекин, китай, оон, сша, в мире
ПЕКИН, 24 апр — РИА Новости.
Мир не согласится жить по правилам, установленным лишь некоторыми странами Запада, заявил глава МИД КНР
Ван И в ходе видеоконференции с представителями Совета по международным отношениям США
.
"В США утверждают, что Китай — это "единственная страна, способная бросить всесторонний вызов международной системе". Мы не можем с этим согласиться. Китай развивался в рамках нынешней международной системы. Почему мы должны бросать вызов системе международных отношений, которая соответствует нашим собственным интересам? Есть ли причина начинать все заново?" — заявил Ван И.
По его словам, что действительно беспокоит, так это факт, что в последнее время мультилатерализм столкнулся с противодействием, а мир — с угрозой раскола.
"Предыдущая администрация США всячески нарушала договоры, выходила из состава различных групп, отказалась от международных обязательств и стала крупнейшим нарушителем нынешнего международного порядка. Мы приветствуем, что администрация президента Джо Байдена
вернулась к мультилатерализму", — добавил он.
Глава МИД КНР отметил, что "некоторые люди в США неоднократно заявляли о желании укрепить "международный порядок, основанный на правилах". "Но вопрос в том, какие это правила, кем они установлены", — сказал он.
"Если это только правила, определенные лишь рядом западных стран, в таком случае эти правила устанавливаются только 12% людей в всем мире, они не могут стать универсальными для всех стран", — подчеркнул Ван И.
Дипломат отметил, что философия Китая
очень проста, она заключается в приверженности системе международных отношений с центральной ролью ООН
и миропорядку, основанному на международном праве.
"Только это представляет собой общую волю всех стран и является осуществлением подлинного мультилатерализма", — подчеркнул Ван И.