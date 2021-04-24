https://ria.ru/20210424/kitay-1729734263.html

Глава МИД КНР указал на ошибки США в понимании мирового порядка

Глава МИД КНР указал на ошибки США в понимании мирового порядка

Мир не согласится жить по правилам, установленным лишь некоторыми странами Запада, заявил глава МИД КНР Ван И в ходе видеоконференции с представителями Совета... РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T05:29

2021-04-24T05:29

2021-04-24T12:20

ван и (политик)

мид кнр

джо байден

пекин

китай

оон

сша

в мире

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ПЕКИН, 24 апр — РИА Новости. Мир не согласится жить по правилам, установленным лишь некоторыми странами Запада, заявил глава МИД КНР Ван И в ходе видеоконференции с представителями Совета по международным отношениям США.По его словам, что действительно беспокоит, так это факт, что в последнее время мультилатерализм столкнулся с противодействием, а мир — с угрозой раскола."Предыдущая администрация США всячески нарушала договоры, выходила из состава различных групп, отказалась от международных обязательств и стала крупнейшим нарушителем нынешнего международного порядка. Мы приветствуем, что администрация президента Джо Байдена вернулась к мультилатерализму", — добавил он.Глава МИД КНР отметил, что "некоторые люди в США неоднократно заявляли о желании укрепить "международный порядок, основанный на правилах". "Но вопрос в том, какие это правила, кем они установлены", — сказал он."Если это только правила, определенные лишь рядом западных стран, в таком случае эти правила устанавливаются только 12% людей в всем мире, они не могут стать универсальными для всех стран", — подчеркнул Ван И.Дипломат отметил, что философия Китая очень проста, она заключается в приверженности системе международных отношений с центральной ролью ООН и миропорядку, основанному на международном праве."Только это представляет собой общую волю всех стран и является осуществлением подлинного мультилатерализма", — подчеркнул Ван И.

https://ria.ru/20210416/kitay-1728432290.html

https://ria.ru/20210422/aziya-1729354004.html

пекин

китай

сша

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ван и (политик), мид кнр, джо байден, пекин, китай, оон, сша, в мире