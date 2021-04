https://ria.ru/20210424/kinopremiya-1729456230.html

Кинопремия "Золотая малина"

Кинопремия "Золотая малина"

"Золотая малина" (Razzie Awards) – антинаграда, отмечающая худшие актерские работы, сценарий, режиссуру и фильм года РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T05:15

2021-04-24T05:15

2021-04-24T05:15

золотая малина (премия)

сша

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729447791_0:100:2517:1516_1920x0_80_0_0_6b7aa8f626aaecdab953bdaf5af7bbd5.jpg

"Золотая малина" (Razzie Awards) – антинаграда, отмечающая худшие актерские работы, сценарий, режиссуру и фильм годаПремия была учреждена в 1980 году американским публицистом Джоном Уилсоном (John Wilson) как антипремия самых сомнительных достижений и пародия на премию американской киноакадемии "Оскар". Название премии происходит от одного из значений английского слова raspberry. Основным значением этого слова является "малина", однако на сленге raspberry – это знак презрения.Впервые премия была присуждена в 1981 году и с тех пор вручается ежегодно. Первая премия вручалась в номинациях "Худшая картина", " Худший режиссер", "Худший сценарий", "Худший актер" и "Худшая актриса", "Худший актер второго плана" и "Худшая актриса второго плана", "Худшая оригинальная песня".Первым худшим фильмом года была названа картина "Музыку не остановить" (Can't Stop the Music), которая также получила награду за худший сценарий. Худшей актрисой стала Брук Шилдс, а худшим актером – Нил Даймонд.Впоследствии появились номинации "Худший сиквел, ремейк или плагиат" и "Худшая экранная пара".В 2015 году организаторы премии представили номинацию, дающую возможность "реабилитироваться" лауреатам прошлых лет – Приз за восстановление репутации (Razzie Redeemer Award). Первым награжденным в этой номинации стал Бен Аффлек. В 2016 году появилась новая номинация – специальная премия имени Барри Л. Бамстеда за худший прокат. Первую награду в этой номинации получил фильм "Лига мечты" (United Passions, 2014). В 2020 году специальная премия Барри Л. Бамстеда никому не присуждалась. Вместо этой номинации появилась другая – "За пренебрежение к человеческой жизни и общественной собственности", награда была присуждена киноленте "Рэмбо: Последняя кровь" (Rambo: Last Blood).В 2021 году премия "Золотая малина" вручается по девяти номинациям: "Худший актер", "Худшая актриса", "Худший фильм", "Худший режиссер", "Худший сценарий", "Худшая экранная пара", "Худший сиквел, ремейк или плагиат", "Худший актер второго плана" и "Худшая актриса второго плана".Лауреат "Золотой малины" награждается пластиковой ягодой малины, покрытой позолотой. Стоимость приза составляет менее пяти долларов. Антинаграда присуждается по итогам тайного голосования членов так называемого Фонда "Золотая малина", проживающих в разных странах. Церемония награждения проходит за сутки до объявления лауреатов премии Американской киноакадемии "Оскар".Худшие киноработы года может выбрать каждый, кто зарегистрируется на сайте премии и заплатит членский взнос. Окончательное решение принимается членами фонда. Оглашение результатов проходит на "анти-торжественной" церемонии, которая, в отличие от церемонии вручения наград киноакадемии занимает всего час и проходит в скромной обстановке.В истории награды было немало курьезных ситуаций, когда один и тот же актер номинировался одновременно и на "Оскара", и на "Анти-Оскара". В 2010 году и "малину", и золотую статуэтку "Оскара" академии киноискусств получила Сандра Буллок. Лауреатами обеих наград в разное время становились Фэй Данауэй, Чарлтон Хестон, Марлон Брандо, Лоуренс Оливье.Среди звезд кино, ставших обладателями "Золотой малины", – Марлон Брандо, Арнольд Шварценеггер, Брэд Питт, Том Круз, Леонардо Ди Каприо, Брюс Уиллис и другие.За всю историю "Золотой малины" лишь несколько лауреатов согласились получить приз лично в руки. Первым призером, получившим награду лично, стал голландский режиссер Пол Верховен за кинофильм "Шоугелз" (Showgirls, 1995), выигравший антипремию "Золотая малина" в семи номинациях, в том числе "Худший фильм", "Худшая актриса" и "Худший актерский дуэт". В 2005 году наградами были отмечены представители Белого дома – 43-й президент США Джордж Буш-младший (в номинации "Худший актер"), госсекретарь Кондолиза Райс (в номинации "Худшая экранная пара" вместе Джорджем Бушем) и глава минобороны Дональд Рамсфелд (в номинации "Худший актер второго плана") за участие в фильме Майкла Мура "Фаренгейт 9/11" (Fahrenheit 9/11). В 2012 году церемония вручения наград премии "Золотая малина" прошла 1 апреля, в американский День дурака, а не в канун раздачи премии Академии киноискусств. В том же году комедия "Такие разные близнецы" (Jack and Jill, 2011) Дэнниса Дугани установила рекорд в истории "Золотой малины", получив десять антинаград. А исполнитель ролей обоих близнецов, брата и сестры, Адам Сэндлер удостоился одновременно двух титулов как худший актер и худшая актриса. В 2013 году шесть антинаград получила картина "Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2" (Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2). Режиссер "Сумерек" Билл Кондон также был удостоен антиприза. За всю историю премии рекордсменом призов стал актер и режиссер Сильвестр Сталлоне, который был номинирован 35 раз и получил девять наград, причем последнюю из них – за восстановление репутации. В 2019 году "Золотой малины" был удостоен 45-й президент США Дональд Трамп за худшую актерскую игру в документальных картинах "Смерть нации" (Death of a Nation) и "Фаренгейт 11/9" (Fahrenheit 11/9), где он предстал в роли самого себя. Кроме того, глава Белого дома победил в категории "Худший актерский дуэт": в тех же фильмах он, по мнению организаторов, выступил в ансамбле со "своей нескончаемой мелочностью". Супруга президента Меланья Трамп, также выдвинутая на антипремию за роль второго плана в картине "Фаренгейт 11/9", осталась без награды. Ее обошла советница Трампа Келлиэнн Конуэй, "исполнившая роль" в этой документальной ленте. В 2020 году из-за пандемии коронавируса церемония премии "Золотая малина" была проведена онлайн, видео с номинантами и лауреатами было опубликовано на YouTube.Худшим фильмом 2019 года был назван мюзикл Тома Хупера "Кошки" (Cats) с Тейлор Свифт, Джуди Денч и Идрисом Эльбой в главных ролях. Эта работа получила шесть статуэток в категориях: "Худшая картина", "Худший актер второго плана" (Джеймс Корден), "Худшая актриса второго плана" (Ребел Уилсон), "Худший актерский дуэт", "Худший сценарий" и "Худший режиссер".В номинации "Худший актер" антинаграда была присуждена Джону Траволте за участие в фильмах "Фанат" (The Fanatic) и "Бок о бок" (Trading Paint). Худшей актрисой стала Хиллари Дафф за роль в триллере "Призраки Шэрон Тейт" (The Haunting of Sharon Tate). В номинации "Худший сиквел, ремейк или плагиат" приз завоевал фильм "Рэмбо: Последняя кровь" (Rambo: Last Blood), отмеченный также в номинации "За пренебрежение к человеческой жизни и общественной собственности".Актер Эдди Мерфи получил "Золотую малину" за восстановление репутации за картину "Меня зовут Долемайт" (Dolemite Is My Name). В 2021 году победители антипремии "Золотая малина" будут объявлены 24 апреля.В число номинантов вошли фильмы "365 дней" (365 dni) и "Удивительное путешествие доктора Дулиттла" (Dolittle), актеры Роберт Дауни-младший и Адам Сэндлер, актрисы Энн Хэтэуэй и Кейт Хадсон. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

золотая малина (премия), сша, справки