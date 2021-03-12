https://ria.ru/20210312/antipremiya-1600934331.html

Роберт Дауни — младший и Адам Сэндлер номинированы на "Золотую малину"

Роберт Дауни — младший и Адам Сэндлер номинированы на "Золотую малину"

Фильмы "365 дней" и "Удивительное путешествие доктора Дулиттла" вошли в число номинантов на антипремию "Золотая малина" (Razzies Award) в категории "Худший... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T14:01

2021-03-12T14:01

2021-03-12T14:01

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кэти холмс

кино и сериалы

новости культуры

адам сэндлер

роберт дауни-младший

энн хэтэуэй

золотая малина (премия)

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Фильмы "365 дней" и "Удивительное путешествие доктора Дулиттла" вошли в число номинантов на антипремию "Золотая малина" (Razzies Award) в категории "Худший фильм года", а актеры Роберт Дауни — младший и Адам Сэндлер номинированы в категории "Худший актер года"."Золотая малина" вручается в девяти категориях за актерские работы, режиссуру, сценарии, ремейк и "худшую" картину года.Согласно объявленным на канале премии в YouTube номинациям, в этом году на звание "худшего фильма года" по итогам киносезона также представлены фильмы "Остров фантазий", "Мьюзик" и "Абсолютное доказательство".В числе номинантов за худшее актерское исполнение в этом году на "Золотую малину" претендуют — помимо Дауни-младшего ("Удивительное путешествие доктора Дулиттла") и Сэндлера ("Хэллоуин Хьюби") — Микеле Морроне ("365 дней"), Майк Линделл ("Абсолютное доказательство") и Дэвид Спейд ("Не та девушка").На роль "худшей актрисы" претендуют Энн Хэтэуэй ("Последнее, чего он хотел"), Кэти Холмс ("Кукла 2: Брамс"), Кейт Хадсон ("Мьюзик"), Лорен Лапкус ("Не та девушка"), Анна Мария Сиклуцка ("365 дней").

https://ria.ru/20200208/1563220359.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кэти холмс, кино и сериалы, новости культуры, адам сэндлер, роберт дауни-младший, энн хэтэуэй, золотая малина (премия)