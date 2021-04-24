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СМИ: в США для подавления протестов хотели использовать истребитель
СМИ: в США для подавления протестов хотели использовать истребитель
Национальная гвардия США допускала возможность применения истребителя для подавления беспорядков в Калифорнии, сообщает Los Angeles Times со ссылкой на... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T11:31
2021-04-24T15:22
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
коронавирус covid-19
f-15c
национальная гвардия сша
афганистан
калифорния
ирак
сша
в мире
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Национальная гвардия США допускала возможность применения истребителя для подавления беспорядков в Калифорнии, сообщает Los Angeles Times со ссылкой на источники.По словам собеседников издания, в марте прошлого года гвардия получила приказ перевести F-15C в состояние боевой готовности для "возможной внутренней миссии".Детали предполагаемой операции в указе не уточнялись, но, по мнению нацгвардейцев, истребитель могли использовать, чтобы запугать и разогнать протестующих против коронавирусных ограничений пролетом на минимальной высоте.Отмечается, что такой способ уже применяли в зонах боевых действий в Ираке и Афганистане.При этом директивы передавались устно или в текстовых сообщениях, а не в официальных письменных распоряжениях, что лишь усиливало опасения военных.Вместе с тем представитель возглавляющего нацгвардию Калифорнии генерал-майора Дэвида Болудина подполковник Джонатан Широма опроверг эти утверждения.Источники Los Angeles Times подчеркнули, что, хотя приказ о применении самолета так и не поступил, такая перспектива встревожила нацгвардейцев.
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, коронавирус covid-19, f-15c, национальная гвардия сша, афганистан, калифорния, ирак, сша, в мире

СМИ: в США для подавления протестов хотели использовать истребитель

11:31 24.04.2021 (обновлено: 15:22 24.04.2021)
 
© U.S. Air Force /Airman 1st Class Daniel LileИстребитель ВВС США F-15E Strike Eagle на авиабазе Инджирлик, Турция
Истребитель ВВС США F-15E Strike Eagle на авиабазе Инджирлик, Турция - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© U.S. Air Force /Airman 1st Class Daniel Lile
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Национальная гвардия США допускала возможность применения истребителя для подавления беспорядков в Калифорнии, сообщает Los Angeles Times со ссылкой на источники.
По словам собеседников издания, в марте прошлого года гвардия получила приказ перевести F-15C в состояние боевой готовности для "возможной внутренней миссии".
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Детали предполагаемой операции в указе не уточнялись, но, по мнению нацгвардейцев, истребитель могли использовать, чтобы запугать и разогнать протестующих против коронавирусных ограничений пролетом на минимальной высоте.
Отмечается, что такой способ уже применяли в зонах боевых действий в Ираке и Афганистане.

"Этот приказ опозорил бы наших военных <…> Будто мы угрожаем мирным жителям", — сказал один из источников.

При этом директивы передавались устно или в текстовых сообщениях, а не в официальных письменных распоряжениях, что лишь усиливало опасения военных.
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Вместе с тем представитель возглавляющего нацгвардию Калифорнии генерал-майора Дэвида Болудина подполковник Джонатан Широма опроверг эти утверждения.

"Мы не используем наши самолеты для запугивания мирных жителей", — заявил он изданию.

Источники Los Angeles Times подчеркнули, что, хотя приказ о применении самолета так и не поступил, такая перспектива встревожила нацгвардейцев.
 
Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаКоронавирус COVID-19F-15CНациональная гвардия СШААфганистанКалифорнияИракСШАВ мире
 
 
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