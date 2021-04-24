СМИ: в США для подавления протестов хотели использовать истребитель
11:31 24.04.2021 (обновлено: 15:22 24.04.2021)
© U.S. Air Force /Airman 1st Class Daniel LileИстребитель ВВС США F-15E Strike Eagle на авиабазе Инджирлик, Турция
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Национальная гвардия США допускала возможность применения истребителя для подавления беспорядков в Калифорнии, сообщает Los Angeles Times со ссылкой на источники.
По словам собеседников издания, в марте прошлого года гвардия получила приказ перевести F-15C в состояние боевой готовности для "возможной внутренней миссии".
Детали предполагаемой операции в указе не уточнялись, но, по мнению нацгвардейцев, истребитель могли использовать, чтобы запугать и разогнать протестующих против коронавирусных ограничений пролетом на минимальной высоте.
Отмечается, что такой способ уже применяли в зонах боевых действий в Ираке и Афганистане.
"Этот приказ опозорил бы наших военных <…> Будто мы угрожаем мирным жителям", — сказал один из источников.
При этом директивы передавались устно или в текстовых сообщениях, а не в официальных письменных распоряжениях, что лишь усиливало опасения военных.
Вместе с тем представитель возглавляющего нацгвардию Калифорнии генерал-майора Дэвида Болудина подполковник Джонатан Широма опроверг эти утверждения.
"Мы не используем наши самолеты для запугивания мирных жителей", — заявил он изданию.
Источники Los Angeles Times подчеркнули, что, хотя приказ о применении самолета так и не поступил, такая перспектива встревожила нацгвардейцев.