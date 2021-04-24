https://ria.ru/20210424/istrebitel-1729750253.html

СМИ: в США для подавления протестов хотели использовать истребитель

СМИ: в США для подавления протестов хотели использовать истребитель

Национальная гвардия США допускала возможность применения истребителя для подавления беспорядков в Калифорнии, сообщает Los Angeles Times со ссылкой на... РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T11:31

2021-04-24T11:31

2021-04-24T15:22

беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца

коронавирус covid-19

f-15c

национальная гвардия сша

афганистан

калифорния

ирак

сша

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Национальная гвардия США допускала возможность применения истребителя для подавления беспорядков в Калифорнии, сообщает Los Angeles Times со ссылкой на источники.По словам собеседников издания, в марте прошлого года гвардия получила приказ перевести F-15C в состояние боевой готовности для "возможной внутренней миссии".Детали предполагаемой операции в указе не уточнялись, но, по мнению нацгвардейцев, истребитель могли использовать, чтобы запугать и разогнать протестующих против коронавирусных ограничений пролетом на минимальной высоте.Отмечается, что такой способ уже применяли в зонах боевых действий в Ираке и Афганистане.При этом директивы передавались устно или в текстовых сообщениях, а не в официальных письменных распоряжениях, что лишь усиливало опасения военных.Вместе с тем представитель возглавляющего нацгвардию Калифорнии генерал-майора Дэвида Болудина подполковник Джонатан Широма опроверг эти утверждения.Источники Los Angeles Times подчеркнули, что, хотя приказ о применении самолета так и не поступил, такая перспектива встревожила нацгвардейцев.

https://ria.ru/20210420/protesty-1729025026.html

https://ria.ru/20210106/protesty-1592173014.html

афганистан

калифорния

ирак

сша

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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, коронавирус covid-19, f-15c, национальная гвардия сша, афганистан, калифорния, ирак, сша, в мире