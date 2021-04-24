https://ria.ru/20210424/ipoteka-1729746688.html

Исследование показало, как кредитная история влияет на одобрение ипотеки

Исследование показало, как кредитная история влияет на одобрение ипотеки

Проблемы с кредитной историей не являются основной причиной отказа по заявке на ипотеку и рефинансирование: порядка 50% россиян имеют отклонения по кредитной... РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T10:31

2021-04-24T10:31

2021-04-24T12:51

россия

ипотека

недвижимость

экономика

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Проблемы с кредитной историей не являются основной причиной отказа по заявке на ипотеку и рефинансирование: порядка 50% россиян имеют отклонения по кредитной истории, при этом более 90% в итоге получают одобрение по заявке, говорится в исследовании онлайн-супермаркета ипотеки Online-Ipoteka, которое имеется в распоряжении РИА Новости."Проблемы с кредитной историей не являются основной причиной отказа по заявке на ипотечный кредит или рефинансирование текущей задолженности, выяснили специалисты Online-Ipoteka. Порядка 50% потребителей финансовых услуг имеют отклонения по кредитной истории, однако более 90% в итоге получают одобрение по заявке", — отмечается в исследовании.По данным аналитиков, для кредиторов критично наличие текущей просроченной задолженности: такие заявки отклоняются практически всегда. При этом нарушения платежной дисциплины в течение трех-пяти последних лет отрицательно влияют на размер процентной ставки, а просрочки, допущенные пять и более лет назад, практически не влияют на условия кредитования.Так, чаще всего заемщики получают отказ из-за перекредитованности: наличие более двух действующих кредитов служит причиной отказа по заявке в 85% случаев. "При этом более 90% получивших положительное решение по заявке имеют хотя бы один действующий кредит на сумму не менее 100 тысяч рублей в регионах, свыше 100 тысяч — в Москве", — выяснили эксперты.Помимо всего прочего, россияне с низкой финансовой грамотностью получают отказ на ипотеку в 25% случаев, поскольку такие заемщики рассчитывают на ставку ниже 6-7% годовых и не готовы рассматривать меньшие лимиты с более высокими ставками.Компания провела исследование в апреле, в нем приняло участие пять тысяч потребителей финансовых услуг по всей России.

https://realty.ria.ru/20210416/ipoteka-1728518855.html

https://ria.ru/20210316/ipoteka-1601445860.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ипотека, недвижимость, экономика