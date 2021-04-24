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Исследование показало, как кредитная история влияет на одобрение ипотеки
Исследование показало, как кредитная история влияет на одобрение ипотеки
Проблемы с кредитной историей не являются основной причиной отказа по заявке на ипотеку и рефинансирование: порядка 50% россиян имеют отклонения по кредитной... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T10:31
2021-04-24T12:51
россия
ипотека
недвижимость
экономика
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Проблемы с кредитной историей не являются основной причиной отказа по заявке на ипотеку и рефинансирование: порядка 50% россиян имеют отклонения по кредитной истории, при этом более 90% в итоге получают одобрение по заявке, говорится в исследовании онлайн-супермаркета ипотеки Online-Ipoteka, которое имеется в распоряжении РИА Новости."Проблемы с кредитной историей не являются основной причиной отказа по заявке на ипотечный кредит или рефинансирование текущей задолженности, выяснили специалисты Online-Ipoteka. Порядка 50% потребителей финансовых услуг имеют отклонения по кредитной истории, однако более 90% в итоге получают одобрение по заявке", — отмечается в исследовании.По данным аналитиков, для кредиторов критично наличие текущей просроченной задолженности: такие заявки отклоняются практически всегда. При этом нарушения платежной дисциплины в течение трех-пяти последних лет отрицательно влияют на размер процентной ставки, а просрочки, допущенные пять и более лет назад, практически не влияют на условия кредитования.Так, чаще всего заемщики получают отказ из-за перекредитованности: наличие более двух действующих кредитов служит причиной отказа по заявке в 85% случаев. "При этом более 90% получивших положительное решение по заявке имеют хотя бы один действующий кредит на сумму не менее 100 тысяч рублей в регионах, свыше 100 тысяч — в Москве", — выяснили эксперты.Помимо всего прочего, россияне с низкой финансовой грамотностью получают отказ на ипотеку в 25% случаев, поскольку такие заемщики рассчитывают на ставку ниже 6-7% годовых и не готовы рассматривать меньшие лимиты с более высокими ставками.Компания провела исследование в апреле, в нем приняло участие пять тысяч потребителей финансовых услуг по всей России.
https://realty.ria.ru/20210416/ipoteka-1728518855.html
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россия, ипотека, недвижимость, экономика

Исследование показало, как кредитная история влияет на одобрение ипотеки

10:31 24.04.2021 (обновлено: 12:51 24.04.2021)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкИпотека
Ипотека - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Проблемы с кредитной историей не являются основной причиной отказа по заявке на ипотеку и рефинансирование: порядка 50% россиян имеют отклонения по кредитной истории, при этом более 90% в итоге получают одобрение по заявке, говорится в исследовании онлайн-супермаркета ипотеки Online-Ipoteka, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Проблемы с кредитной историей не являются основной причиной отказа по заявке на ипотечный кредит или рефинансирование текущей задолженности, выяснили специалисты Online-Ipoteka. Порядка 50% потребителей финансовых услуг имеют отклонения по кредитной истории, однако более 90% в итоге получают одобрение по заявке", — отмечается в исследовании.
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По данным аналитиков, для кредиторов критично наличие текущей просроченной задолженности: такие заявки отклоняются практически всегда. При этом нарушения платежной дисциплины в течение трех-пяти последних лет отрицательно влияют на размер процентной ставки, а просрочки, допущенные пять и более лет назад, практически не влияют на условия кредитования.
Так, чаще всего заемщики получают отказ из-за перекредитованности: наличие более двух действующих кредитов служит причиной отказа по заявке в 85% случаев. "При этом более 90% получивших положительное решение по заявке имеют хотя бы один действующий кредит на сумму не менее 100 тысяч рублей в регионах, свыше 100 тысяч — в Москве", — выяснили эксперты.
Помимо всего прочего, россияне с низкой финансовой грамотностью получают отказ на ипотеку в 25% случаев, поскольку такие заемщики рассчитывают на ставку ниже 6-7% годовых и не готовы рассматривать меньшие лимиты с более высокими ставками.
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Компания провела исследование в апреле, в нем приняло участие пять тысяч потребителей финансовых услуг по всей России.
 
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