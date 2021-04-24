https://ria.ru/20210424/indiya-1729760181.html

Незаконно остающимся в Индии россиянам может грозить тюрьма

Незаконно остающимся в Индии россиянам может грозить тюрьма

Правительство Индии может в любой момент отменить действующий ныне порядок продления виз находящимся в стране россиянам, и тогда нарушение визового режима может РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T13:25

2021-04-24T13:25

2021-04-24T13:25

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индия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 апр – РИА Новости. Правительство Индии может в любой момент отменить действующий ныне порядок продления виз находящимся в стране россиянам, и тогда нарушение визового режима может грозить тюремным сроком до пяти лет, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Индии старший советник Андрей Федоров."В порядке исключения, в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 правительство Индии в июне прошлого года издало распоряжение, в соответствии с которым все визы, срок действия которых истекал после 30 июня 2020 года, подлежали продлению на 30 календарных дней до даты возобновления регулярного международного авиасообщения", - напомнил дипломат.В случае отмены действия указанного распоряжения, "нарушение визового режима влечет за собой юридическую ответственность в виде уплаты штрафа вплоть до лишения свободы сроком до пяти лет и последующей депортации", добавил Федоров.Ранее главное управление гражданской авиации Индии продлило запрет на международные пассажирские полеты до конца апреля.Полеты между Россией и Индией осуществляются с февраля 2021 года в рамках соглашения о "воздушном пузыре", предусматривающим международные рейсы согласно договорённостям между двумя странами о численности таких рейсов и пунктах назначения. Подобные соглашения Индия заключила уже с 27 государствами.

https://ria.ru/20210215/indiya-1597561024.html

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