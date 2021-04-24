https://ria.ru/20210424/indiya-1729744425.html
В Индии 25 пациентов с COVID умерли из-за нехватки кислорода в больнице
В Индии 25 пациентов с COVID умерли из-за нехватки кислорода в больнице
По меньшей мере 25 пациентов COVID-19 скончались за вечер пятницы в больнице в индийской столице Дели в связи с низкими запасами кислорода, сообщает местный... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T10:04
2021-04-24T10:04
2021-04-24T10:08
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
индия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729442228_0:43:2907:1678_1920x0_80_0_0_4529a65fd85574925ce3b7e24c813b0d.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. По меньшей мере 25 пациентов COVID-19 скончались за вечер пятницы в больнице в индийской столице Дели в связи с низкими запасами кислорода, сообщает местный телеканал NDTV со ссылкой на медиков."Правительство выделило нам 3,5 метрических тонны кислорода. Поставка должна была прибыть к нам к 17.00, но доставлен он был около полуночи. К тому времени скончались 25 пациентов", - сказал каналу главный врач больницы Jaipur Golden Hospital Д.К. Балуджа.Он добавил, что в больнице находятся более 215 пациентов в критическом состоянии, а запасы кислорода практически закончились.По данным издания Hindu, в столице Индии на протяжении последней недели наблюдается острая нехватка кислорода на фоне всплеска заражений коронавирусом.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Рост числа заболевших в стране продолжается с середины февраля. По данным министерства здравоохранения Индии, в стране зарегистрировано более 16 миллионов случаев заражения коронавирусом, около 190 тысяч человек скончались и примерно 14 миллионов человек вылечились.
https://ria.ru/20210423/vaktsiny-1729632997.html
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729442228_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_ea37042663b838952957602101c317dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, индия
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости.
По меньшей мере 25 пациентов COVID-19 скончались за вечер пятницы в больнице в индийской столице Дели
в связи с низкими запасами кислорода, сообщает местный телеканал NDTV
со ссылкой на медиков.
"Правительство выделило нам 3,5 метрических тонны кислорода. Поставка должна была прибыть к нам к 17.00, но доставлен он был около полуночи. К тому времени скончались 25 пациентов", - сказал каналу главный врач больницы Jaipur Golden Hospital Д.К. Балуджа.
Он добавил, что в больнице находятся более 215 пациентов в критическом состоянии, а запасы кислорода практически закончились.
По данным издания Hindu, в столице Индии
на протяжении последней недели наблюдается острая нехватка кислорода на фоне всплеска заражений коронавирусом.
Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Рост числа заболевших в стране продолжается с середины февраля. По данным министерства здравоохранения Индии, в стране зарегистрировано более 16 миллионов случаев заражения коронавирусом, около 190 тысяч человек скончались и примерно 14 миллионов человек вылечились.