https://ria.ru/20210424/indiya-1729744425.html

В Индии 25 пациентов с COVID умерли из-за нехватки кислорода в больнице

В Индии 25 пациентов с COVID умерли из-за нехватки кислорода в больнице

По меньшей мере 25 пациентов COVID-19 скончались за вечер пятницы в больнице в индийской столице Дели в связи с низкими запасами кислорода, сообщает местный... РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T10:04

2021-04-24T10:04

2021-04-24T10:08

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

индия

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. По меньшей мере 25 пациентов COVID-19 скончались за вечер пятницы в больнице в индийской столице Дели в связи с низкими запасами кислорода, сообщает местный телеканал NDTV со ссылкой на медиков."Правительство выделило нам 3,5 метрических тонны кислорода. Поставка должна была прибыть к нам к 17.00, но доставлен он был около полуночи. К тому времени скончались 25 пациентов", - сказал каналу главный врач больницы Jaipur Golden Hospital Д.К. Балуджа.Он добавил, что в больнице находятся более 215 пациентов в критическом состоянии, а запасы кислорода практически закончились.По данным издания Hindu, в столице Индии на протяжении последней недели наблюдается острая нехватка кислорода на фоне всплеска заражений коронавирусом.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Рост числа заболевших в стране продолжается с середины февраля. По данным министерства здравоохранения Индии, в стране зарегистрировано более 16 миллионов случаев заражения коронавирусом, около 190 тысяч человек скончались и примерно 14 миллионов человек вылечились.

https://ria.ru/20210423/vaktsiny-1729632997.html

индия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, индия