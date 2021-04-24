Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210424/indiya-1729744425.html
В Индии 25 пациентов с COVID умерли из-за нехватки кислорода в больнице
В Индии 25 пациентов с COVID умерли из-за нехватки кислорода в больнице
По меньшей мере 25 пациентов COVID-19 скончались за вечер пятницы в больнице в индийской столице Дели в связи с низкими запасами кислорода, сообщает местный... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T10:04
2021-04-24T10:08
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
индия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729442228_0:43:2907:1678_1920x0_80_0_0_4529a65fd85574925ce3b7e24c813b0d.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. По меньшей мере 25 пациентов COVID-19 скончались за вечер пятницы в больнице в индийской столице Дели в связи с низкими запасами кислорода, сообщает местный телеканал NDTV со ссылкой на медиков."Правительство выделило нам 3,5 метрических тонны кислорода. Поставка должна была прибыть к нам к 17.00, но доставлен он был около полуночи. К тому времени скончались 25 пациентов", - сказал каналу главный врач больницы Jaipur Golden Hospital Д.К. Балуджа.Он добавил, что в больнице находятся более 215 пациентов в критическом состоянии, а запасы кислорода практически закончились.По данным издания Hindu, в столице Индии на протяжении последней недели наблюдается острая нехватка кислорода на фоне всплеска заражений коронавирусом.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Рост числа заболевших в стране продолжается с середины февраля. По данным министерства здравоохранения Индии, в стране зарегистрировано более 16 миллионов случаев заражения коронавирусом, около 190 тысяч человек скончались и примерно 14 миллионов человек вылечились.
https://ria.ru/20210423/vaktsiny-1729632997.html
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729442228_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_ea37042663b838952957602101c317dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, индия

В Индии 25 пациентов с COVID умерли из-за нехватки кислорода в больнице

10:04 24.04.2021 (обновлено: 10:08 24.04.2021)
 
© REUTERS / Amit DaveПациента в кислородной маске везут в больницу для лечения COVID-19 в Ахмедабаде, Индия
Пациента в кислородной маске везут в больницу для лечения COVID-19 в Ахмедабаде, Индия - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© REUTERS / Amit Dave
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. По меньшей мере 25 пациентов COVID-19 скончались за вечер пятницы в больнице в индийской столице Дели в связи с низкими запасами кислорода, сообщает местный телеканал NDTV со ссылкой на медиков.
"Правительство выделило нам 3,5 метрических тонны кислорода. Поставка должна была прибыть к нам к 17.00, но доставлен он был около полуночи. К тому времени скончались 25 пациентов", - сказал каналу главный врач больницы Jaipur Golden Hospital Д.К. Балуджа.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
Вчера, 14:07Распространение коронавируса
Путин обсудил с ас-Сиси поставки российских вакцин от коронавируса
Он добавил, что в больнице находятся более 215 пациентов в критическом состоянии, а запасы кислорода практически закончились.
По данным издания Hindu, в столице Индии на протяжении последней недели наблюдается острая нехватка кислорода на фоне всплеска заражений коронавирусом.
Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Рост числа заболевших в стране продолжается с середины февраля. По данным министерства здравоохранения Индии, в стране зарегистрировано более 16 миллионов случаев заражения коронавирусом, около 190 тысяч человек скончались и примерно 14 миллионов человек вылечились.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Индия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31СМИ: Скорсезе создаст киномюзикл, вдохновленный творчеством Гершвина
03:30Эксперты оценили вероятность наступления "войн за воду"
03:21Роскосмос рассказал о новом модуле для российской орбитальной станции
03:14Dijlah: число погибших в больнице в Багдаде выросло до 28 человек
03:09Премьер Ирака поручил расследовать смертельный пожар в больнице
02:59Министр экономики Германии призвал не политизировать "Северный поток — 2"
02:33Джабарова рассмешила позиция Киева по встрече Зеленского с Путиным
02:32В Нижегородской области два дома развалились пополам из-за схода грунта
02:30Мясников назвал неожиданную опасность полного отказа от алкоголя
02:19Десятки тысяч палестинцев приняли участие в демонстрациях в секторе Газа
02:10Невролог рассказала, когда зевота может быть опасна
01:35Климкин испугался из-за предложения России по Донбассу
01:23Sky News Arabiya: число жертв пожара в больнице в Багдаде возросло до 23
01:18В Германии призвали покончить с темой Украины ради отношений с Россией
00:49СМИ сообщило о гибели в Багдаде 21 человека при пожаре в больнице
00:33Вильфанд назвал регионы, куда придет аномальное тепло
00:29Православные христиане встречают Вербное воскресенье
00:25МИД Турции вызвал посла США после признания Байденом геноцида армян
00:10Вильфанд спрогнозировал аномально холодную погоду на майские праздники
00:00В Израиле возобновились беспорядки
Лента новостейМолния