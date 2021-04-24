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Депутат прокомментировала сообщения об ограничении импорта чешского пива
Депутат прокомментировала сообщения об ограничении импорта чешского пива
Член комитета ГД по международным делам Елена Панина, комментируя возможность ограничения Россией импорта импорта продукции чешского производства, в частности... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T18:17
2021-04-24T18:17
россия
елена панина
кишинев
тбилиси
экономика
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Член комитета ГД по международным делам Елена Панина, комментируя возможность ограничения Россией импорта импорта продукции чешского производства, в частности пива, отметила, что это "важный символический сигнал".Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что власти РФ могут ограничить импорт продукции чешского производства, в частности пива. Такая мера, по данным издания, рассматривается Москвой как один из вариантов асимметричного ответа на высылку из Праги большого числа российских дипломатов.По мнению Паниной, в сложившейся кризисной ситуации "необходим чувствительный импульс, который вернул бы чувство реальности чешским политическим элитам"."Ограничение импорта чешского пива - важный символический сигнал, показывающий, что за антироссийские демарши нужно, как любят говорить на Западе, "платить цену". Тем более что для чехов пиво - культовый продукт, а российский рынок - самый важный для его сбыта. В Германию чешское пиво не пустят, своего хватает. Потеря российского рынка в этой сфере - чувствительна для чешской экономики ", - сказала Панина РИА Новости.Она добавила, что " практика асимметричных шагов - важный элемент российской дипломатии". "В свое время решения по молдавским и грузинским винам оказали отрезвляющее действие на Кишинев и Тбилиси. Думается, что и в случае с чешским пивом эффект будет схожим ", - констатировала Панина.
https://ria.ru/20210424/pivo-1729771567.html
https://ria.ru/20210322/pivo-1602240658.html
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россия, елена панина, кишинев, тбилиси, экономика

Депутат прокомментировала сообщения об ограничении импорта чешского пива

18:17 24.04.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Член комитета ГД по международным делам Елена Панина, комментируя возможность ограничения Россией импорта импорта продукции чешского производства, в частности пива, отметила, что это "важный символический сигнал".
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что власти РФ могут ограничить импорт продукции чешского производства, в частности пива. Такая мера, по данным издания, рассматривается Москвой как один из вариантов асимметричного ответа на высылку из Праги большого числа российских дипломатов.
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По мнению Паниной, в сложившейся кризисной ситуации "необходим чувствительный импульс, который вернул бы чувство реальности чешским политическим элитам".
"Ограничение импорта чешского пива - важный символический сигнал, показывающий, что за антироссийские демарши нужно, как любят говорить на Западе, "платить цену". Тем более что для чехов пиво - культовый продукт, а российский рынок - самый важный для его сбыта. В Германию чешское пиво не пустят, своего хватает. Потеря российского рынка в этой сфере - чувствительна для чешской экономики ", - сказала Панина РИА Новости.
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Она добавила, что " практика асимметричных шагов - важный элемент российской дипломатии". "В свое время решения по молдавским и грузинским винам оказали отрезвляющее действие на Кишинев и Тбилиси. Думается, что и в случае с чешским пивом эффект будет схожим ", - констатировала Панина.
 
РоссияЕлена ПанинаКишиневТбилисиЭкономика
 
 
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