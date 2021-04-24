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На границе с Казахстаном скопились грузовики

На границе с Казахстаном скопились грузовики

Более 350 грузовиков скопились на казахстанско-российской границе из-за усиления контроля со стороны России, сообщила в субботу пресс-служба пограничной службы... РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T08:32

2021-04-24T08:32

2021-04-24T14:55

россия

казахстан

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НУР-СУЛТАН, 24 апр — РИА Новости. Более 350 грузовиков скопились на казахстанско-российской границе из-за усиления контроля со стороны России, сообщила в субботу пресс-служба пограничной службы КНБ республики.По данным ведомства, "сложившаяся ситуация связана с усилением контрольных мер сопредельного государства (требованием обязательного предоставления "технологического прохода" для выявления запрещенных к провозу предметов и материалов)"."Аналогичная ситуация сложилась и в районе сопредельного пункта пропуска Российской Федерации "Маштакова" (более 400 автомашин, следующих из России в Казахстан). Водителей грузовых транспортных средств, особенно перевозящих скоропортящуюся продукцию, просим учитывать данные обстоятельства при планировании маршрутов через указанные пункты пропуска", — сообщили в ведомстве.

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казахстан

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, казахстан