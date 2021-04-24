На границе с Казахстаном скопились грузовики
08:32 24.04.2021 (обновлено: 14:55 24.04.2021)
© Фото : Северо-Западное таможенное управлениеГрузовики
© Фото : Северо-Западное таможенное управление
НУР-СУЛТАН, 24 апр — РИА Новости. Более 350 грузовиков скопились на казахстанско-российской границе из-за усиления контроля со стороны России, сообщила в субботу пресс-служба пограничной службы КНБ республики.
"Пограничная служба КНБ Республики Казахстан информирует, что в настоящее время вблизи пункта пропуска "Сырым", расположенного на казахстанско-российской границе (Западно-Казахстанская область), наблюдается скопление грузовых транспортных средств на выезд из Республики Казахстан в количестве более 350 автомашин", — говорится в сообщении погранслужбы.
По данным ведомства, "сложившаяся ситуация связана с усилением контрольных мер сопредельного государства (требованием обязательного предоставления "технологического прохода" для выявления запрещенных к провозу предметов и материалов)".
"Аналогичная ситуация сложилась и в районе сопредельного пункта пропуска Российской Федерации "Маштакова" (более 400 автомашин, следующих из России в Казахстан). Водителей грузовых транспортных средств, особенно перевозящих скоропортящуюся продукцию, просим учитывать данные обстоятельства при планировании маршрутов через указанные пункты пропуска", — сообщили в ведомстве.