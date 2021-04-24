https://ria.ru/20210424/gretsiya-1729807387.html

Греция облегчила правила въезда для россиян

Греция облегчила правила въезда для россиян

Греция отменила обязательный карантин для въезжающих в страну граждан России при наличии у них одновременно отрицательного теста ПЦР и сертификата вакцинации,... РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T23:32

2021-04-24T23:32

2021-04-24T23:32

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АФИНЫ, 24 апр – РИА Новости. Греция отменила обязательный карантин для въезжающих в страну граждан России при наличии у них одновременно отрицательного теста ПЦР и сертификата вакцинации, при этом продлено до 3 мая ограничение на въезд 4 тысяч россиян в неделю, въезжать им теперь разрешено через девять аэропортов, а не через три, как раньше. Соответствующее совместное министерское решение опубликовано в официальной правительственной газете в субботу вечером.Греция на фоне пандемии коронавируса разрешала въезд 500 россиян в неделю с 7 сентября 2020 года, с тех пор действие соответствующего постановления неоднократно продлевалось. С 22 марта количество разрешений было увеличено в восемь раз.Новое постановление будет действовать с 6.00 26 апреля до 6.00 3 мая.Постоянные жители РФ могут въезжать на греческую территорию воздушным путём через девять аэропортов вместо трех. К аэропортам Афин, Салоников и Ираклиона добавились аэропорты Ханья на Крите, Керкира, Родос, Кос, Миконос и Санторини.Разрешён въезд до четырех тысяч граждан России в неделю.Граждане России за день до прибытия в страну должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции. Подтверждение заполнения формы PLF, которое автоматически электронным сообщением отправляется пассажиру, считает необходимым документом путешественника. Авиаперевозчик обязан проверить форму перед посадкой. По прилету авиапассажир обязан показать документ сотрудникам генсекретариата гражданской защиты и национальной организации общественного здравоохранения.По новому постановлению гражданам России не требуется в течение семи дней находиться на профилактическом карантине, если они предъявят одновременно отрицательный лабораторный тест методом ПЦР на коронавирус и сертификат о завершенной минимум за 14 дней до поездки вакцинации.Тест должен быть сделан за 72 часа до их прибытия в Грецию, со справкой на английском языке с указанием всех данных.В аэропорту прилета может быть сделан выборочный тест на COVID-19.С середины мая Греция намерена принимать всех россиян.

https://ria.ru/20210420/gretsiya-1729065669.html

https://ria.ru/20210416/gretsiya-1728479590.html

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