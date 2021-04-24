https://ria.ru/20210424/google-1729758237.html

Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала RT

Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала RT

Роскомнадзор обратился к Google с требованием снять все ограничения с YouTube-канала RT, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T13:00

2021-04-24T13:00

2021-04-24T18:34

youtube

общество

россия

google

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

технологии

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Роскомнадзор обратился к Google с требованием снять все ограничения с YouTube-канала RT, сообщается в Telegram-канале ведомства.Поводом для обращения стала блокировка некоторых материалов российского канала и введение ограничений на проведение прямых трансляций и публикацию видеоматериалов. В американской компании это решение мотивировали тем, что RT распространяет недостоверную информацию о коронавирусе.Роскомнадзор отмечает, что действия администрации YouTube являются цензурой в отношении российских СМИ.В качестве примера в пресс-службе Роскомнадзора напомнили о случаях, когда видеохостинг блокировал обращение президента России в аккаунте одного из федеральных каналов, а также доступ к роликам с государственным гимном.

https://ria.ru/20210331/blokirovka-1603668812.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

youtube, общество, россия, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии