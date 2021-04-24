https://ria.ru/20210424/google-1729758237.html
Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала RT
Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала RT
Роскомнадзор обратился к Google с требованием снять все ограничения с YouTube-канала RT, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T13:00
2021-04-24T13:00
2021-04-24T18:34
youtube
общество
россия
google
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597890166_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c6481fb449317aa85a147113660c1aa7.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Роскомнадзор обратился к Google с требованием снять все ограничения с YouTube-канала RT, сообщается в Telegram-канале ведомства.Поводом для обращения стала блокировка некоторых материалов российского канала и введение ограничений на проведение прямых трансляций и публикацию видеоматериалов. В американской компании это решение мотивировали тем, что RT распространяет недостоверную информацию о коронавирусе.Роскомнадзор отмечает, что действия администрации YouTube являются цензурой в отношении российских СМИ.В качестве примера в пресс-службе Роскомнадзора напомнили о случаях, когда видеохостинг блокировал обращение президента России в аккаунте одного из федеральных каналов, а также доступ к роликам с государственным гимном.
https://ria.ru/20210331/blokirovka-1603668812.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597890166_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_219bed64e225401731785a37b0ce0b7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
youtube, общество, россия, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии