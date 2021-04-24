Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210424/google-1729758237.html
Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала RT
Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала RT
Роскомнадзор обратился к Google с требованием снять все ограничения с YouTube-канала RT, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T13:00
2021-04-24T18:34
youtube
общество
россия
google
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597890166_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c6481fb449317aa85a147113660c1aa7.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Роскомнадзор обратился к Google с требованием снять все ограничения с YouTube-канала RT, сообщается в Telegram-канале ведомства.Поводом для обращения стала блокировка некоторых материалов российского канала и введение ограничений на проведение прямых трансляций и публикацию видеоматериалов. В американской компании это решение мотивировали тем, что RT распространяет недостоверную информацию о коронавирусе.Роскомнадзор отмечает, что действия администрации YouTube являются цензурой в отношении российских СМИ.В качестве примера в пресс-службе Роскомнадзора напомнили о случаях, когда видеохостинг блокировал обращение президента России в аккаунте одного из федеральных каналов, а также доступ к роликам с государственным гимном.
https://ria.ru/20210331/blokirovka-1603668812.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597890166_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_219bed64e225401731785a37b0ce0b7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
youtube, общество, россия, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии

Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала RT

13:00 24.04.2021 (обновлено: 18:34 24.04.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Роскомнадзор обратился к Google с требованием снять все ограничения с YouTube-канала RT, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Поводом для обращения стала блокировка некоторых материалов российского канала и введение ограничений на проведение прямых трансляций и публикацию видеоматериалов. В американской компании это решение мотивировали тем, что RT распространяет недостоверную информацию о коронавирусе.
Роскомнадзор отмечает, что действия администрации YouTube являются цензурой в отношении российских СМИ.
В качестве примера в пресс-службе Роскомнадзора напомнили о случаях, когда видеохостинг блокировал обращение президента России в аккаунте одного из федеральных каналов, а также доступ к роликам с государственным гимном.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 17:08
Захарова прокомментировала блокировку арабской версии RT на YouTube
 
YouTubeОбществоРоссияGoogleФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Технологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31СМИ: Скорсезе создаст киномюзикл, вдохновленный творчеством Гершвина
03:30Эксперты оценили вероятность наступления "войн за воду"
03:21Роскосмос рассказал о новом модуле для российской орбитальной станции
03:14Dijlah: число погибших в больнице в Багдаде выросло до 28 человек
03:09Премьер Ирака поручил расследовать смертельный пожар в больнице
02:59Министр экономики Германии призвал не политизировать "Северный поток — 2"
02:33Джабарова рассмешила позиция Киева по встрече Зеленского с Путиным
02:32В Нижегородской области два дома развалились пополам из-за схода грунта
02:30Мясников назвал неожиданную опасность полного отказа от алкоголя
02:19Десятки тысяч палестинцев приняли участие в демонстрациях в секторе Газа
02:10Невролог рассказала, когда зевота может быть опасна
01:35Климкин испугался из-за предложения России по Донбассу
01:23Sky News Arabiya: число жертв пожара в больнице в Багдаде возросло до 23
01:18В Германии призвали покончить с темой Украины ради отношений с Россией
00:49СМИ сообщило о гибели в Багдаде 21 человека при пожаре в больнице
00:33Вильфанд назвал регионы, куда придет аномальное тепло
00:29Православные христиане встречают Вербное воскресенье
00:25МИД Турции вызвал посла США после признания Байденом геноцида армян
00:10Вильфанд спрогнозировал аномально холодную погоду на майские праздники
00:00В Израиле возобновились беспорядки
Лента новостейМолния