https://ria.ru/20210424/genotsid-1729803306.html

Президент Армении назвал признание Байденом геноцида вдохновляющим шагом

Президент Армении назвал признание Байденом геноцида вдохновляющим шагом

Президент Армении Армен Саркисян назвал заявление американского лидера Джо Байдена о признании геноцида армян смелым шагом. РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T21:57

2021-04-24T21:57

2021-04-24T22:22

армен саркисян

джо байден

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/151561/82/1515618204_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_8a9a06688dc26a95ee749589ffce726a.jpg

ЕРЕВАН, 24 апр - РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян назвал заявление американского лидера Джо Байдена о признании геноцида армян смелым шагом.Ранее Байден официально признал геноцидом массовые убийства этнических армян, организованные и совершенные в начале XX века в Османской империи."Признание геноцида армян - смелый и вдохновляющий шаг. Это важно для армянского народа и для всех тех людей во всем мире, кто стремится к справедливости. Он открывает новые перспективы для армяно-американских отношений", - говорится в заявлении на сайте администрации президента в Facebook.Саркисян отметил, что в результате этого шага "мир становится лучше". "Процесс международного признания и осуждения геноцида армян будет способствовать предотвращению геноцида как преступления против человечности и искоренению безнаказанности во всем мире", - отмечается в сообщении.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Обстановка у посольства США в Ереване после заявления Байдена о признании геноцида армян Обстановка у посольства США в Ереване после заявления Байдена о признании геноцида армян 2021-04-24T21:57 true PT0M08S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, армен саркисян, джо байден, в мире