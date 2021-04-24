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Президент Армении назвал признание Байденом геноцида вдохновляющим шагом
Президент Армении назвал признание Байденом геноцида вдохновляющим шагом
Президент Армении Армен Саркисян назвал заявление американского лидера Джо Байдена о признании геноцида армян смелым шагом. РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T21:57
2021-04-24T21:57
2021-04-24T22:22
армен саркисян
джо байден
в мире
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ЕРЕВАН, 24 апр - РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян назвал заявление американского лидера Джо Байдена о признании геноцида армян смелым шагом.Ранее Байден официально признал геноцидом массовые убийства этнических армян, организованные и совершенные в начале XX века в Османской империи."Признание геноцида армян - смелый и вдохновляющий шаг. Это важно для армянского народа и для всех тех людей во всем мире, кто стремится к справедливости. Он открывает новые перспективы для армяно-американских отношений", - говорится в заявлении на сайте администрации президента в Facebook.Саркисян отметил, что в результате этого шага "мир становится лучше". "Процесс международного признания и осуждения геноцида армян будет способствовать предотвращению геноцида как преступления против человечности и искоренению безнаказанности во всем мире", - отмечается в сообщении.
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Обстановка у посольства США в Ереване после заявления Байдена о признании геноцида армян
Обстановка у посольства США в Ереване после заявления Байдена о признании геноцида армян
2021-04-24T21:57
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ЕРЕВАН, 24 апр - РИА Новости.
Президент Армении Армен Саркисян
назвал заявление американского лидера Джо Байдена
о признании геноцида армян смелым шагом.
Ранее Байден официально признал геноцидом массовые убийства этнических армян, организованные и совершенные в начале XX века в Османской империи.
"Признание геноцида армян - смелый и вдохновляющий шаг. Это важно для армянского народа и для всех тех людей во всем мире, кто стремится к справедливости. Он открывает новые перспективы для армяно-американских отношений", - говорится в заявлении на сайте администрации президента в Facebook.
Саркисян отметил, что в результате этого шага "мир становится лучше". "Процесс международного признания и осуждения геноцида армян будет способствовать предотвращению геноцида как преступления против человечности и искоренению безнаказанности во всем мире", - отмечается в сообщении.