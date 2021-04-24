Эрдоган и Алиев обсудили признание Байденом геноцида армян
20:41 24.04.2021 (обновлено: 20:42 24.04.2021)
© AP Photo / Presidency Press Service Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Азербайджанской Республики Ильхам Гейдар оглы Алиев во время встречи
© AP Photo / Presidency Press Service
АНКАРА, 24 апр - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев обсудили по телефону заявление президента США Джо Байдена о признании геноцида армян и совместные шаги в ответ на него, передает телеканал NTV.
Ранее Байден официально признал геноцидом массовые убийства этнических армян, организованные и совершенные в начале XX века в Османской империи. Как заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, заявление Байдена о признании геноцида армян основано на популизме, Турция отвергает его.
Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили по телефону заявление президента США Джо Байдена по геноциду армян.
"Двадцать четвертого апреля текущего года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу. Министр Джейхун Байрамов назвал попытки руководителей некоторых стран политизировать события 1915 года неприемлемыми и подчеркнул, что заявление президента США по случаю Дня памяти армян было искажением исторических фактов", - говорится в заявлении МИД Азербайджана поступившем в РИА Новости.
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В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении".
Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и крайне болезненно реагирует на критику со стороны Запада по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны.