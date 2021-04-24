https://ria.ru/20210424/genotsid-1729791209.html
В МИД Турции ответили на заявление Байдена о признании геноцида армян
В МИД Турции ответили на заявление Байдена о признании геноцида армян
Заявление президента США Джо Байдена о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году основано на популизме, Турция отвергает его, заявил глава... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T19:15
2021-04-24T19:15
2021-04-24T20:41
мевлют чавушоглу
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АНКАРА, 24 апр - РИА Новости. Заявление президента США Джо Байдена о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году основано на популизме, Турция отвергает его, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.Ранее Байден официально признал геноцидом массовые убийства этнических армян, организованные и совершенные в начале XX века в Османской империи, следует из опубликованного на сайте Белого дома заявления американского президента."Политический авантюризм - это самое большое предательство мира и справедливости. Слова не изменят и не перепишут историю. Мы не собираемся ни у кого брать уроки по нашей истории. Мы полностью отвергаем это заявление, основанное исключительно на популизме", - написал Чавушоглу в Twitter.Заявление президента США Джо Байдена о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году нанесет глубокую рану, подрывающую доверие и дружбу между Турцией и США, говорится в заявлении турецкого МИД."Это заявление США, искажающее исторические факты, никогда не будет принято турецким народом и нанесет глубокую рану, подрывающую наше взаимное доверие и дружбу. Мы призываем президента США исправить эту серьезную ошибку и поддержать усилия, направленные на установление практики мирного сосуществования в регионе, особенно между турецким и армянским народами, вместо того чтобы служить повестке дня тех кругов, которые пытаются разжечь вражду", - говорится в заявлении турецкого МИД.Опасаясь ухудшения отношений с Турцией, предшественники Байдена на посту главы государства избегали упоминания в своих заявлениях слова "геноцид". В частности, американские лидеры, включая Дональда Трампа, использовали термин Meds Yeghern, означающий "великое злодеяние", и такие определения, как "одно из худших массовых зверств XX века". Сенат и палата представителей конгресса США приняли резолюции о признании массового убийства армян в Османской империи геноцидом в 2019 году.
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мевлют чавушоглу, дональд трамп, джо байден, турция, сша, мид турции, в мире
АНКАРА, 24 апр - РИА Новости.
Заявление президента США
Джо Байдена о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году основано на популизме, Турция
отвергает его, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Ранее Байден официально признал геноцидом массовые убийства этнических армян, организованные и совершенные в начале XX века в Османской империи, следует из опубликованного на сайте Белого дома заявления американского президента.
"Политический авантюризм - это самое большое предательство мира и справедливости. Слова не изменят и не перепишут историю. Мы не собираемся ни у кого брать уроки по нашей истории. Мы полностью отвергаем это заявление, основанное исключительно на популизме", - написал Чавушоглу в Twitter
.
Заявление президента США Джо Байдена о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году нанесет глубокую рану, подрывающую доверие и дружбу между Турцией и США, говорится в заявлении турецкого МИД.
"Это заявление США, искажающее исторические факты, никогда не будет принято турецким народом и нанесет глубокую рану, подрывающую наше взаимное доверие и дружбу. Мы призываем президента США исправить эту серьезную ошибку и поддержать усилия, направленные на установление практики мирного сосуществования в регионе, особенно между турецким и армянским народами, вместо того чтобы служить повестке дня тех кругов, которые пытаются разжечь вражду", - говорится в заявлении турецкого МИД.
Опасаясь ухудшения отношений с Турцией, предшественники Байдена на посту главы государства избегали упоминания в своих заявлениях слова "геноцид". В частности, американские лидеры, включая Дональда Трампа
, использовали термин Meds Yeghern, означающий "великое злодеяние", и такие определения, как "одно из худших массовых зверств XX века". Сенат и палата представителей конгресса США приняли резолюции о признании массового убийства армян в Османской империи геноцидом в 2019 году.