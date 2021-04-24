https://ria.ru/20210424/genotsid-1729789501.html
США признали геноцид армян
США признали геноцид армян
США официально признали геноцидом массовые убийства этнических армян в начале XX века в Османской империи. РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-24T19:07
2021-04-24T19:07
2021-04-25T02:58
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ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. США официально признали геноцидом массовые убийства этнических армян в начале XX века в Османской империи.Это следует из опубликованного на сайте Белого дома заявления президента страны Джо Байдена.В Белом доме отметили, что большинство армян, которые выжили во времена геноцида, "были вынуждены искать новые дома и новую жизнь по всему миру, в том числе в Соединенных Штатах"."Обладая силой и стойкостью, армянский народ выжил и восстановил свою общину. За прошедшие десятилетия армянские иммигранты обогащали Соединенные Штаты бесчисленным множеством способов, но они никогда не забывали трагическую историю, которая привела столь многих их предков к нашим берегам. Мы чтим их историю. Мы видим эту боль. Мы подтверждаем историю", — заявил Байден.Он подчеркнул, что цель состоит в том, чтобы не допустить повторения произошедшего.На изменение позиции Вашингтона отреагировали в Турции. Так, министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу написал в Twitter, что Анкара "полностью отвергает это заявление, основанное исключительно на популизме".Опасаясь ухудшения отношений с Турцией, предшественники Байдена на посту главы государства избегали использовать слово "геноцид". В частности, американские лидеры использовали термин Meds Yeghern, означающий "великое злодеяние", и такие определения, как "одно из худших массовых зверств XX века".Сенат и палата представителей конгресса США приняли резолюции о признании массового убийства армян в Османской империи геноцидом в 2019 году.Геноцид армянВ конце XIX — начале XX века в Османской империи регулярно происходили гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более полутора миллионов человек. Факт геноцида армянского народа признали 23 государства, а также Европарламент и Всемирный совет церквей. Государственная дума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине — в Западной Армении".Турция крайне болезненно реагирует на критику по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает создать международную комиссию историков с целью изучения архивных документов для выработки объективного подхода к событиям.
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турция, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. США
официально признали геноцидом массовые убийства этнических армян в начале XX века в Османской империи.
Это следует из опубликованного на сайте
Белого дома заявления президента страны Джо Байдена.
"Каждый год в этот день мы вспоминаем жизни всех, кто погиб во время геноцида армян во времена Османской империи, и вновь обязуемся не допустить повторения подобного зверства. Начиная с 24 апреля 1915 года, когда османские власти арестовали представителей армянской интеллигенции и лидеров общин в Константинополе, полтора миллиона армян были депортированы, убиты или отправлены на смерть в рамках кампании по истреблению. Мы чтим память жертв Meds Yeghern (перевод с армянского: "великое злодеяние". — Прим. ред.), чтобы ужасы случившегося никогда не были забыты историей".
В Белом доме отметили, что большинство армян, которые выжили во времена геноцида, "были вынуждены искать новые дома и новую жизнь по всему миру, в том числе в Соединенных Штатах".
"Обладая силой и стойкостью, армянский народ выжил и восстановил свою общину. За прошедшие десятилетия армянские иммигранты обогащали Соединенные Штаты бесчисленным множеством способов, но они никогда не забывали трагическую историю, которая привела столь многих их предков к нашим берегам. Мы чтим их историю. Мы видим эту боль. Мы подтверждаем историю", — заявил Байден.
Он подчеркнул, что цель состоит в том, чтобы не допустить повторения произошедшего.
На изменение позиции Вашингтона отреагировали в Турции. Так, министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу написал в Twitter, что Анкара "полностью отвергает это заявление, основанное исключительно на популизме".
Опасаясь ухудшения отношений с Турцией
, предшественники Байдена на посту главы государства избегали использовать слово "геноцид". В частности, американские лидеры использовали термин Meds Yeghern, означающий "великое злодеяние", и такие определения, как "одно из худших массовых зверств XX века".
Сенат и палата представителей конгресса США приняли резолюции о признании массового убийства армян в Османской империи геноцидом в 2019 году.
Геноцид армян
В конце XIX — начале XX века в Османской империи регулярно происходили гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более полутора миллионов человек. Факт геноцида армянского народа признали 23 государства, а также Европарламент
и Всемирный совет церквей
. Государственная дума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине — в Западной Армении".
Турция крайне болезненно реагирует на критику по этому вопросу. В Анкаре
настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает создать международную комиссию историков с целью изучения архивных документов для выработки объективного подхода к событиям.