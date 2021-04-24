Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210424/genotsid-1729789501.html
США признали геноцид армян
США признали геноцид армян
США официально признали геноцидом массовые убийства этнических армян в начале XX века в Османской империи. РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-24T19:07
2021-04-25T02:58
турция
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/18/1729790674_0:215:2930:1863_1920x0_80_0_0_6d1e309ae3f5833395035028f82b77dd.jpg
ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. США официально признали геноцидом массовые убийства этнических армян в начале XX века в Османской империи.Это следует из опубликованного на сайте Белого дома заявления президента страны Джо Байдена.В Белом доме отметили, что большинство армян, которые выжили во времена геноцида, "были вынуждены искать новые дома и новую жизнь по всему миру, в том числе в Соединенных Штатах"."Обладая силой и стойкостью, армянский народ выжил и восстановил свою общину. За прошедшие десятилетия армянские иммигранты обогащали Соединенные Штаты бесчисленным множеством способов, но они никогда не забывали трагическую историю, которая привела столь многих их предков к нашим берегам. Мы чтим их историю. Мы видим эту боль. Мы подтверждаем историю", — заявил Байден.Он подчеркнул, что цель состоит в том, чтобы не допустить повторения произошедшего.На изменение позиции Вашингтона отреагировали в Турции. Так, министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу написал в Twitter, что Анкара "полностью отвергает это заявление, основанное исключительно на популизме".Опасаясь ухудшения отношений с Турцией, предшественники Байдена на посту главы государства избегали использовать слово "геноцид". В частности, американские лидеры использовали термин Meds Yeghern, означающий "великое злодеяние", и такие определения, как "одно из худших массовых зверств XX века".Сенат и палата представителей конгресса США приняли резолюции о признании массового убийства армян в Османской империи геноцидом в 2019 году.Геноцид армянВ конце XIX — начале XX века в Османской империи регулярно происходили гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более полутора миллионов человек. Факт геноцида армянского народа признали 23 государства, а также Европарламент и Всемирный совет церквей. Государственная дума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине — в Западной Армении".Турция крайне болезненно реагирует на критику по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает создать международную комиссию историков с целью изучения архивных документов для выработки объективного подхода к событиям.
https://ria.ru/20210422/turtsiya-1729497697.html
https://ria.ru/20210422/armeniya-1729474176.html
турция
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/18/1729790674_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_ac59e15abe0fc57d609e311d4e0615e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
турция, сша, в мире

США признали геноцид армян

19:07 24.04.2021 (обновлено: 02:58 25.04.2021)
 
© AFP 2021 / Jim WatsonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© AFP 2021 / Jim Watson
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. США официально признали геноцидом массовые убийства этнических армян в начале XX века в Османской империи.
Это следует из опубликованного на сайте Белого дома заявления президента страны Джо Байдена.
"Каждый год в этот день мы вспоминаем жизни всех, кто погиб во время геноцида армян во времена Османской империи, и вновь обязуемся не допустить повторения подобного зверства. Начиная с 24 апреля 1915 года, когда османские власти арестовали представителей армянской интеллигенции и лидеров общин в Константинополе, полтора миллиона армян были депортированы, убиты или отправлены на смерть в рамках кампании по истреблению. Мы чтим память жертв Meds Yeghern (перевод с армянского: "великое злодеяние". — Прим. ред.), чтобы ужасы случившегося никогда не были забыты историей".
Президент США Джо Байден
Джо Байден
президент США
В Белом доме отметили, что большинство армян, которые выжили во времена геноцида, "были вынуждены искать новые дома и новую жизнь по всему миру, в том числе в Соединенных Штатах".
"Обладая силой и стойкостью, армянский народ выжил и восстановил свою общину. За прошедшие десятилетия армянские иммигранты обогащали Соединенные Штаты бесчисленным множеством способов, но они никогда не забывали трагическую историю, которая привела столь многих их предков к нашим берегам. Мы чтим их историю. Мы видим эту боль. Мы подтверждаем историю", — заявил Байден.
Он подчеркнул, что цель состоит в том, чтобы не допустить повторения произошедшего.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
22 апреля, 16:52
Эрдоган назвал "лживыми" обвинения Турции в геноциде армян
На изменение позиции Вашингтона отреагировали в Турции. Так, министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу написал в Twitter, что Анкара "полностью отвергает это заявление, основанное исключительно на популизме".
Опасаясь ухудшения отношений с Турцией, предшественники Байдена на посту главы государства избегали использовать слово "геноцид". В частности, американские лидеры использовали термин Meds Yeghern, означающий "великое злодеяние", и такие определения, как "одно из худших массовых зверств XX века".
Сенат и палата представителей конгресса США приняли резолюции о признании массового убийства армян в Османской империи геноцидом в 2019 году.

Геноцид армян

В конце XIX — начале XX века в Османской империи регулярно происходили гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более полутора миллионов человек. Факт геноцида армянского народа признали 23 государства, а также Европарламент и Всемирный совет церквей. Государственная дума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине — в Западной Армении".
Турция крайне болезненно реагирует на критику по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает создать международную комиссию историков с целью изучения архивных документов для выработки объективного подхода к событиям.
Армен Саркисян - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
22 апреля, 15:09
Саркисян в письме Путину оценил роль России в признании геноцида армян
 
ТурцияСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31СМИ: Скорсезе создаст киномюзикл, вдохновленный творчеством Гершвина
03:30Эксперты оценили вероятность наступления "войн за воду"
03:21Роскосмос рассказал о новом модуле для российской орбитальной станции
03:14Dijlah: число погибших в больнице в Багдаде выросло до 28 человек
03:09Премьер Ирака поручил расследовать смертельный пожар в больнице
02:59Министр экономики Германии призвал не политизировать "Северный поток — 2"
02:33Джабарова рассмешила позиция Киева по встрече Зеленского с Путиным
02:32В Нижегородской области два дома развалились пополам из-за схода грунта
02:30Мясников назвал неожиданную опасность полного отказа от алкоголя
02:19Десятки тысяч палестинцев приняли участие в демонстрациях в секторе Газа
02:10Невролог рассказала, когда зевота может быть опасна
01:35Климкин испугался из-за предложения России по Донбассу
01:23Sky News Arabiya: число жертв пожара в больнице в Багдаде возросло до 23
01:18В Германии призвали покончить с темой Украины ради отношений с Россией
00:49СМИ сообщило о гибели в Багдаде 21 человека при пожаре в больнице
00:33Вильфанд назвал регионы, куда придет аномальное тепло
00:29Православные христиане встречают Вербное воскресенье
00:25МИД Турции вызвал посла США после признания Байденом геноцида армян
00:10Вильфанд спрогнозировал аномально холодную погоду на майские праздники
00:00В Израиле возобновились беспорядки
Лента новостейМолния