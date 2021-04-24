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Минэкономразвития рассказало об индексации оптовых цен на газ
Минэкономразвития рассказало об индексации оптовых цен на газ
Индексация оптовых цен на газ для промышленных потребителей и населения в 2021 году составит 3%, а в 2022-2024 годах также не превысит этот уровень, говорится в РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T13:49
2021-04-24T13:49
россия
жкх
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
экономика
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Индексация оптовых цен на газ для промышленных потребителей и населения в 2021 году составит 3%, а в 2022-2024 годах также не превысит этот уровень, говорится в сценарных условиях, основных параметрах прогноза социально-экономического развития РФ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, подготовленных Минэкономразвития.При этом индексация тарифов на транспортировку газа по распределительным сетям в этот период, согласно прогнозу, в целом по стране будет осуществляться темпами не выше инфляции: в 2021 году она составит 3,7%, в 2022-2024 годах - 4%."В то же время уровень индексации тарифов по газораспределительным сетям в отношении отдельных регионов и газораспределительных организаций будет определяться с учетом необходимости реализации экономически обоснованных программ газификации и устанавливаемой регионами специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям", - отмечает ведомство.В 2020 году индексация оптовых цен на газ для всех категорий населения составила 3%, а тарифов на транспортировку газа по распределительным сетям - 3,2%. Индексация тарифа на транспортировку газа по магистральным газопроводам в 2020 году не осуществлялась.
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россия, жкх, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика

Минэкономразвития рассказало об индексации оптовых цен на газ

13:49 24.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСпециалист проводит техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования
Специалист проводит техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Индексация оптовых цен на газ для промышленных потребителей и населения в 2021 году составит 3%, а в 2022-2024 годах также не превысит этот уровень, говорится в сценарных условиях, основных параметрах прогноза социально-экономического развития РФ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, подготовленных Минэкономразвития.
При этом индексация тарифов на транспортировку газа по распределительным сетям в этот период, согласно прогнозу, в целом по стране будет осуществляться темпами не выше инфляции: в 2021 году она составит 3,7%, в 2022-2024 годах - 4%.
"В то же время уровень индексации тарифов по газораспределительным сетям в отношении отдельных регионов и газораспределительных организаций будет определяться с учетом необходимости реализации экономически обоснованных программ газификации и устанавливаемой регионами специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям", - отмечает ведомство.
В 2020 году индексация оптовых цен на газ для всех категорий населения составила 3%, а тарифов на транспортировку газа по распределительным сетям - 3,2%. Индексация тарифа на транспортировку газа по магистральным газопроводам в 2020 году не осуществлялась.
Стенд компании Газпром - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
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РоссияЖКХМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Экономика
 
 
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