https://ria.ru/20210424/erdogan-1729794747.html

Эрдоган отреагировал на признание Байденом геноцида армян

Эрдоган отреагировал на признание Байденом геноцида армян

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что чтит память армян, погибших в 1915 году, и выразил соболезнования их потомкам. РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T19:55

2021-04-24T19:55

2021-04-24T20:08

европарламент

мевлют чавушоглу

всемирный совет церквей

госдума рф

джо байден

турция

сша

армения

в мире

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АНКАРА, 24 апр - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что чтит память армян, погибших в 1915 году, и выразил соболезнования их потомкам.Ранее президент США Джо Байден официально признал геноцидом массовые убийства этнических армян, организованные и совершенные в начале XX века в Османской империи. Как подчеркнул глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, заявление Байдена о признании геноцида армян основано на популизме, Турция отвергает его."Мы не должны допускать забвения культуры сосуществования турок и армян, приумножавшейся на протяжении сотен лет и считавшейся примером для всего человечества. С уважением чту память армян Османского государства, погибших в сложных условиях Первой мировой войны, выражаю соболезнования их внукам", - говорится в послании Эрдогана Константинопольскому армянскому патриарху Сааку Машаляну.Турецкий лидер отметил, что попытки определенных кругов политизировать события 1915 года и превратить их в орудие давления на Анкару не принесут пользы и призвал к развитию связей с Арменией на основе принципов добрососедства и взаимного уважения."После урегулирования карабахского кризиса мы заявили о готовности к развитию связей с Арменией. Сегодня я вновь повторяю этот призыв", - говорится в послании.В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине — в Западной Армении".Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и крайне болезненно реагирует на критику со стороны Запада по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны.

https://ria.ru/20210424/pashinyan-1729791953.html

https://ria.ru/20210423/genotsid-1729725171.html

турция

сша

армения

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европарламент, мевлют чавушоглу, всемирный совет церквей, госдума рф, джо байден, турция, сша, армения, в мире