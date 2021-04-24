Эрдоган отреагировал на признание Байденом геноцида армян
19:55 24.04.2021 (обновлено: 20:08 24.04.2021)
© AP Photo / Francois MoriПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Francois Mori
АНКАРА, 24 апр - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что чтит память армян, погибших в 1915 году, и выразил соболезнования их потомкам.
Ранее президент США Джо Байден официально признал геноцидом массовые убийства этнических армян, организованные и совершенные в начале XX века в Османской империи. Как подчеркнул глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, заявление Байдена о признании геноцида армян основано на популизме, Турция отвергает его.
"Мы не должны допускать забвения культуры сосуществования турок и армян, приумножавшейся на протяжении сотен лет и считавшейся примером для всего человечества. С уважением чту память армян Османского государства, погибших в сложных условиях Первой мировой войны, выражаю соболезнования их внукам", - говорится в послании Эрдогана Константинопольскому армянскому патриарху Сааку Машаляну.
"После урегулирования карабахского кризиса мы заявили о готовности к развитию связей с Арменией. Сегодня я вновь повторяю этот призыв", - говорится в послании.
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В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине — в Западной Армении".
Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и крайне болезненно реагирует на критику со стороны Запада по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны.