https://ria.ru/20210424/diktor-1729746313.html

Новым диктором парада Победы станет Антон Сунцов

Новым диктором парада Победы станет Антон Сунцов

Новым диктором парада Победы станет Антон Сунцов, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T10:27

2021-04-24T10:27

2021-04-24T11:55

россия

дмитрий песков

владимир путин

парад победы

общество

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Новым диктором парада Победы станет Антон Сунцов, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.С 2007 года диктором парадов на Красной площади был народный артист России Евгений Хорошевцев, но в декабре он умер на 77-м году жизни из-за последствий коронавирусной инфекции.Военный парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая на Красной площади в Москве. В нем примут участие более 12 тысяч человек, около 200 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также 53 самолета и 23 вертолета.

https://ria.ru/20210424/parad-1729739432.html

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2021

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россия, дмитрий песков, владимир путин, парад победы, общество