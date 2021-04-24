https://ria.ru/20210424/diktor-1729746313.html
Новым диктором парада Победы станет Антон Сунцов
Новым диктором парада Победы станет Антон Сунцов
Новым диктором парада Победы станет Антон Сунцов, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T10:27
2021-04-24T10:27
2021-04-24T11:55
россия
дмитрий песков
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парад победы
общество
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Новым диктором парада Победы станет Антон Сунцов, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.С 2007 года диктором парадов на Красной площади был народный артист России Евгений Хорошевцев, но в декабре он умер на 77-м году жизни из-за последствий коронавирусной инфекции.Военный парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая на Красной площади в Москве. В нем примут участие более 12 тысяч человек, около 200 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также 53 самолета и 23 вертолета.
https://ria.ru/20210424/parad-1729739432.html
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