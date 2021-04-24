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Новым диктором парада Победы станет Антон Сунцов
Новым диктором парада Победы станет Антон Сунцов
Новым диктором парада Победы станет Антон Сунцов, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T10:27
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россия
дмитрий песков
владимир путин
парад победы
общество
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Новым диктором парада Победы станет Антон Сунцов, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.С 2007 года диктором парадов на Красной площади был народный артист России Евгений Хорошевцев, но в декабре он умер на 77-м году жизни из-за последствий коронавирусной инфекции.Военный парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая на Красной площади в Москве. В нем примут участие более 12 тысяч человек, около 200 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также 53 самолета и 23 вертолета.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, парад победы, общество

Новым диктором парада Победы станет Антон Сунцов

10:27 24.04.2021 (обновлено: 11:55 24.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкСтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 и дальние сверхзвуковые бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3 во время генеральной репетиции воздушной части парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 и дальние сверхзвуковые бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3 во время генеральной репетиции воздушной части парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Новым диктором парада Победы станет Антон Сунцов, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
С 2007 года диктором парадов на Красной площади был народный артист России Евгений Хорошевцев, но в декабре он умер на 77-м году жизни из-за последствий коронавирусной инфекции.
Военный парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая на Красной площади в Москве. В нем примут участие более 12 тысяч человек, около 200 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также 53 самолета и 23 вертолета.
Колонна техники в преддверии 9 мая въезжает в Москву - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
Вчера, 08:55
Военная техника, принимающая участие в параде Победы, прибыла в Москву
 
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