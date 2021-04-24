https://ria.ru/20210424/demokratiya-1729735200.html
Глава МИД КНР сравнил демократию и Coca Cola
Глава МИД КНР сравнил демократию и Coca Cola
Демократия — это не Coca Cola, США не могут заставить весь мир быть одного вкуса, который они создали, заявил глава МИД КНР Ван И в ходе видеоконференции с... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T06:09
2021-04-24T06:09
2021-04-24T16:38
земля
ван и (политик)
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мид кнр
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китай
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ПЕКИН, 24 апр — РИА Новости. Демократия — это не Coca Cola, США не могут заставить весь мир быть одного вкуса, который они создали, заявил глава МИД КНР Ван И в ходе видеоконференции с представителями Совета по международным отношениям США.По его словам, вместо этого Китай призывает все страны следовать по пути развития, который соответствует их национальным условиям и потребностям людей, уважать и учиться друг у друга.Недавно, указал дипломат, возникло утверждение, в котором китайско-американский спор изображается как спор "демократии и авторитаризма"."Но демократия — это не Coca Cola, где США производят изначальный сироп и весь мир имеет один вкус. Если на Земле будет только одна модель и одна культура, мир потеряет свою жизнеспособность и шанс на выживание", — подчеркнул министр.Глава МИД КНР отметил, что Пекин реализует политику социалистической демократии, которая отражает волю народа, соответствует специфике Китая и поддерживается жителями страны."Только лишь потому, что форма демократии отличается от американской, на Китай навешивают ярлыки "авторитарного" и "диктаторского" режима, что само по себе проявление недемократии", — указал он.Ван И подчеркнул, что важнейшее понимание, достигнутое за десятилетия контактов Китая и США, заключается в том, что, хотя две страны и имеют разные социальные системы, это не мешает им, несмотря на разногласия, искать точки соприкосновения, достигать взаимовыгодного сотрудничества и мирно сосуществовать.
https://ria.ru/20210424/kitay-1729734263.html
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земля, ван и (политик), the coca-cola company, мид кнр, пекин, китай, сша, в мире
ПЕКИН, 24 апр — РИА Новости.
Демократия — это не Coca Cola, США
не могут заставить весь мир быть одного вкуса, который они создали, заявил глава МИД КНР
Ван И в ходе видеоконференции с представителями Совета по международным отношениям США.
"Никакая сила не способна отрицать путь, выбранный другими странами, и ни одна страна не будет менять свою собственную систему в соответствии с симпатиями и антипатиями других. В конечном счете только народ страны должен решить, верны ли выбранные ими система и путь. Мы никогда не перенимаем зарубежные модели, не экспортируем нашу идеологию и не требуем от других стран копировать методы Китая", — заявил Ван И.
По его словам, вместо этого Китай призывает все страны следовать по пути развития, который соответствует их национальным условиям и потребностям людей, уважать и учиться друг у друга.
Недавно, указал дипломат, возникло утверждение, в котором китайско-американский спор изображается как спор "демократии и авторитаризма".
"Но демократия — это не Coca Cola, где США производят изначальный сироп и весь мир имеет один вкус. Если на Земле
будет только одна модель и одна культура, мир потеряет свою жизнеспособность и шанс на выживание", — подчеркнул министр.
Глава МИД КНР отметил, что Пекин
реализует политику социалистической демократии, которая отражает волю народа, соответствует специфике Китая
и поддерживается жителями страны.
"Только лишь потому, что форма демократии отличается от американской, на Китай навешивают ярлыки "авторитарного" и "диктаторского" режима, что само по себе проявление недемократии", — указал он.
Ван И подчеркнул, что важнейшее понимание, достигнутое за десятилетия контактов Китая и США, заключается в том, что, хотя две страны и имеют разные социальные системы, это не мешает им, несмотря на разногласия, искать точки соприкосновения, достигать взаимовыгодного сотрудничества и мирно сосуществовать.