https://ria.ru/20210424/demokratiya-1729735200.html

Глава МИД КНР сравнил демократию и Coca Cola

Глава МИД КНР сравнил демократию и Coca Cola

Демократия — это не Coca Cola, США не могут заставить весь мир быть одного вкуса, который они создали, заявил глава МИД КНР Ван И в ходе видеоконференции с... РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T06:09

2021-04-24T06:09

2021-04-24T16:38

земля

ван и (политик)

the coca-cola company

мид кнр

пекин

китай

сша

в мире

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ПЕКИН, 24 апр — РИА Новости. Демократия — это не Coca Cola, США не могут заставить весь мир быть одного вкуса, который они создали, заявил глава МИД КНР Ван И в ходе видеоконференции с представителями Совета по международным отношениям США.По его словам, вместо этого Китай призывает все страны следовать по пути развития, который соответствует их национальным условиям и потребностям людей, уважать и учиться друг у друга.Недавно, указал дипломат, возникло утверждение, в котором китайско-американский спор изображается как спор "демократии и авторитаризма"."Но демократия — это не Coca Cola, где США производят изначальный сироп и весь мир имеет один вкус. Если на Земле будет только одна модель и одна культура, мир потеряет свою жизнеспособность и шанс на выживание", — подчеркнул министр.Глава МИД КНР отметил, что Пекин реализует политику социалистической демократии, которая отражает волю народа, соответствует специфике Китая и поддерживается жителями страны."Только лишь потому, что форма демократии отличается от американской, на Китай навешивают ярлыки "авторитарного" и "диктаторского" режима, что само по себе проявление недемократии", — указал он.Ван И подчеркнул, что важнейшее понимание, достигнутое за десятилетия контактов Китая и США, заключается в том, что, хотя две страны и имеют разные социальные системы, это не мешает им, несмотря на разногласия, искать точки соприкосновения, достигать взаимовыгодного сотрудничества и мирно сосуществовать.

https://ria.ru/20210424/kitay-1729734263.html

https://ria.ru/20210416/kitay-1728432290.html

земля

пекин

китай

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, ван и (политик), the coca-cola company, мид кнр, пекин, китай, сша, в мире