https://ria.ru/20210424/delo-1729771428.html

В Кузбассе двое детей утонули во время прогулки

В Кузбассе двое детей утонули во время прогулки

Двое детей утонули во время прогулки в городе Прокопьевске Кемеровской области, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по... РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T15:44

2021-04-24T15:44

2021-04-24T15:44

россия

следственный комитет россии (ск рф)

прокопьевск

кемеровская область

происшествия

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КЕМЕРОВО, 24 апр - РИА Новости. Двое детей утонули во время прогулки в городе Прокопьевске Кемеровской области, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области."Двадцать четвертого апреля… около 16.00 (12.00 мск) поступило сообщение об обнаружении в городе Прокопьевске в искусственном водоеме тел 5- и 11-летнего мальчиков. По данному факту следственными органами Следственного комитета… по Кемеровской области… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", - сообщает ведомство.По версии следствия, двоих детей заметил в воде местный житель. Мужчина вытащил мальчиков на берег, однако они признаков жизни не подавали. О произошедшем он сообщил в правоохранительные органы. По предварительным данным, дети могли гулять у замерзшего водоема.Подчеркивается, что в ходе предварительного следствия будут проанализированы причины и условия происшествия.

https://ria.ru/20210418/kamchatka-1728793909.html

россия

прокопьевск

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), прокопьевск, кемеровская область, происшествия