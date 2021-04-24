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В Кузбассе двое детей утонули во время прогулки
В Кузбассе двое детей утонули во время прогулки
Двое детей утонули во время прогулки в городе Прокопьевске Кемеровской области, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T15:44
2021-04-24T15:44
россия
следственный комитет россии (ск рф)
прокопьевск
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 24 апр - РИА Новости. Двое детей утонули во время прогулки в городе Прокопьевске Кемеровской области, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области."Двадцать четвертого апреля… около 16.00 (12.00 мск) поступило сообщение об обнаружении в городе Прокопьевске в искусственном водоеме тел 5- и 11-летнего мальчиков. По данному факту следственными органами Следственного комитета… по Кемеровской области… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", - сообщает ведомство.По версии следствия, двоих детей заметил в воде местный житель. Мужчина вытащил мальчиков на берег, однако они признаков жизни не подавали. О произошедшем он сообщил в правоохранительные органы. По предварительным данным, дети могли гулять у замерзшего водоема.Подчеркивается, что в ходе предварительного следствия будут проанализированы причины и условия происшествия.
https://ria.ru/20210418/kamchatka-1728793909.html
россия
прокопьевск
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россия, следственный комитет россии (ск рф), прокопьевск, кемеровская область, происшествия

В Кузбассе двое детей утонули во время прогулки

15:44 24.04.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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КЕМЕРОВО, 24 апр - РИА Новости. Двое детей утонули во время прогулки в городе Прокопьевске Кемеровской области, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области.
"Двадцать четвертого апреля… около 16.00 (12.00 мск) поступило сообщение об обнаружении в городе Прокопьевске в искусственном водоеме тел 5- и 11-летнего мальчиков. По данному факту следственными органами Следственного комитета… по Кемеровской области… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", - сообщает ведомство.
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
18 апреля, 10:50
Начальник ГИБДД Петропавловска-Камчатского утонул в озере
По версии следствия, двоих детей заметил в воде местный житель. Мужчина вытащил мальчиков на берег, однако они признаков жизни не подавали. О произошедшем он сообщил в правоохранительные органы. По предварительным данным, дети могли гулять у замерзшего водоема.
Подчеркивается, что в ходе предварительного следствия будут проанализированы причины и условия происшествия.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)ПрокопьевскКемеровская областьПроисшествия
 
 
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