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Сенатор сравнил антироссийские шаги Чехии с нападением муравья
Сенатор сравнил антироссийские шаги Чехии с нападением муравья
Задачи "разорвать в клочья" чешскую экономику у России нет, как и нет задачи делать какие-то специальные жесты, заявил РИА Новости сенатор Андрей Климов,... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T20:49
2021-04-24T20:49
россия
якуб кулганек
мария захарова
нато
мид чехии
андрей климов
москва
сша
в мире
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Задачи "разорвать в клочья" чешскую экономику у России нет, как и нет задачи делать какие-то специальные жесты, заявил РИА Новости сенатор Андрей Климов, комментируя идею ограничения импорта чешского пива и другой продукции.Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что власти РФ могут ограничить импорт продукции чешского производства, в частности пива. Такая мера, по данным издания, рассматривается Москвой как один из вариантов асимметричного ответа на высылку из Праги большого числа российских дипломатов."У России нет задачи разорвать в клочья чешскую экономику, и не стоит делать каких-то специальных здесь жестов", - сказал Климов.По его мнению, Чехия не стоит таких серьезных мер. "Это как человек идет по улице, а на него заполз муравей. Я никого не хочу обижать, но нельзя же соизмерять человека и муравья", - полагает сенатор.Кроме того, напомнил Климов, большинство сортов чешского пива производится в России.Он считает, что в ситуации с Чехией есть другие, более эффективные меры. По словам сенатора, российские инвесторы долгие годы вкладывают деньги в чешскую экономику, однако сейчас многие из них могут отказаться от этих инвестиций. "И это без всяких указов и решений со стороны нашего государства", - сказал Климов.В конце прошлой недели чешские власти обвинили спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В этой связи Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персоной нон-грата 20 сотрудников чешской дипмиссии. МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными, а за высылкой российских дипломатов из Праги стоят США и страны Европы, которые пытаются таким образом решить свои собственные внутренние проблемы.В среду глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных чешских дипломатов, пригрозив в противном случае сократить численность персонала посольства РФ до аналогичного чешскому, то есть до пяти дипломатов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ предложила Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО и добавила, что "с Россией такой тон недопустим". В четверг, не получив положительного ответа от России на свое требование, Чехия официально объявила о сокращении численного состава посольства РФ в Праге, дав срок до конца мая.Чешские власти сослались на статью 11 Венской конвенции, согласно которой "в отсутствие конкретных соглашений о численности персонала миссии принимающее государство может потребовать, чтобы численность персонала миссии оставалась в таких пределах, которые оно считает разумными и нормальными, принимая во внимание обстоятельства и условия в принимающем государстве и потребности соответствующей миссии".
https://ria.ru/20210420/diplomatiya-1728983469.html
https://ria.ru/20210423/zakharova-1729724536.html
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россия, якуб кулганек, мария захарова, нато, мид чехии, андрей климов, москва, сша, в мире

Сенатор сравнил антироссийские шаги Чехии с нападением муравья

20:49 24.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов
Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Задачи "разорвать в клочья" чешскую экономику у России нет, как и нет задачи делать какие-то специальные жесты, заявил РИА Новости сенатор Андрей Климов, комментируя идею ограничения импорта чешского пива и другой продукции.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что власти РФ могут ограничить импорт продукции чешского производства, в частности пива. Такая мера, по данным издания, рассматривается Москвой как один из вариантов асимметричного ответа на высылку из Праги большого числа российских дипломатов.
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"У России нет задачи разорвать в клочья чешскую экономику, и не стоит делать каких-то специальных здесь жестов", - сказал Климов.
По его мнению, Чехия не стоит таких серьезных мер. "Это как человек идет по улице, а на него заполз муравей. Я никого не хочу обижать, но нельзя же соизмерять человека и муравья", - полагает сенатор.
Кроме того, напомнил Климов, большинство сортов чешского пива производится в России.
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Он считает, что в ситуации с Чехией есть другие, более эффективные меры. По словам сенатора, российские инвесторы долгие годы вкладывают деньги в чешскую экономику, однако сейчас многие из них могут отказаться от этих инвестиций. "И это без всяких указов и решений со стороны нашего государства", - сказал Климов.
В конце прошлой недели чешские власти обвинили спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В этой связи Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персоной нон-грата 20 сотрудников чешской дипмиссии. МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными, а за высылкой российских дипломатов из Праги стоят США и страны Европы, которые пытаются таким образом решить свои собственные внутренние проблемы.
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В среду глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных чешских дипломатов, пригрозив в противном случае сократить численность персонала посольства РФ до аналогичного чешскому, то есть до пяти дипломатов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ предложила Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО и добавила, что "с Россией такой тон недопустим". В четверг, не получив положительного ответа от России на свое требование, Чехия официально объявила о сокращении численного состава посольства РФ в Праге, дав срок до конца мая.
Чешские власти сослались на статью 11 Венской конвенции, согласно которой "в отсутствие конкретных соглашений о численности персонала миссии принимающее государство может потребовать, чтобы численность персонала миссии оставалась в таких пределах, которые оно считает разумными и нормальными, принимая во внимание обстоятельства и условия в принимающем государстве и потребности соответствующей миссии".
 
РоссияЯкуб КулганекМария ЗахароваНАТОМИД ЧехииАндрей КлимовМоскваСШАВ мире
 
 
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